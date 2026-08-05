اكتشاف 100 موقع أثري بالدوادمي ضمن مشروع “عالية نجد”

أعلنت هيئة التراث، اليوم (الأربعاء)، اكتشاف أكثر من 100 موقع أثري في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، خلال الموسم الأول من أعمال المسح والتوثيق ضمن مشروع “عالية نجد”، وذلك في خطوة تسهم في توثيق الشواهد التاريخية وإبراز العمق الحضاري للمملكة.

وأوضحت الهيئة أن أعمال المسح أسفرت عن العثور على نقوش صخرية ومنشآت حجرية تعكس امتداد الحياة الإنسانية في المنطقة عبر فترات زمنية طويلة، وتقدم دلائل على النشاط البشري القديم وثراء البيئة الطبيعية.

وشملت المكتشفات 187 نقشًا لحيوانات، و36 شكلًا آدميًا، و31 كتابة ثمودية وإسلامية مبكرة، إلى جانب 36 وسمًا ورمزًا صخريًا، فيما تضمنت المنشآت الحجرية دوائر حجرية ومقابر ركامية ومدافن أثرية.

وتسهم هذه المكتشفات في إثراء المعرفة بتاريخ منطقة الدوادمي، وتعزز جهود البحث والتوثيق الأثري ضمن المشروعات الوطنية الرامية إلى الكشف عن الإرث الحضاري للمملكة والمحافظة عليه.