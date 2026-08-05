إعلان برنامج مهرجان ولي العهد للهجن 2026

جوائز تتجاوز 50 مليون ريال و248 شوطاً

هاني البشر (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن لعام 2026، والمقرر إقامته على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن بمحافظة الطائف، وذلك ابتداءً من الثالث من سبتمبر المقبل وبمجموع 248 شوطاً، وجوائز مالية تتجاوز الـ 50 مليون ريال.

وتنطلق فعاليات المهرجان بمشاركة نخبة الهجن من داخل وخارج المملكة، حيث تشهد أيام المهرجان الـ 11 يوماً، إقامة الأشواط الموزعة على الفترات الصباحية والمسائية من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: الحقايق، اللقايا، الجذاع، سباق الهجانة، الثنايا، وفئة حيل وزمول.

وتستهل المنافسات بفئة الحقايق بمسافة 2 كم وبمجموع 92 شوطاً (63 شوطاً في الفترة الصباحية، و29 شوطاً في الفترة المسائية) تشمل مزاين فردي ومفاريد لشقح وشعل، و6 أشواط كؤوس و6 أشواط مفتوحة، تليها فئة اللقايا بمسافة 4 كم وبمجموع 64 شوطاً (44 شوطاً صباحياً، و20 شوطاً مسائياً) تشمل مزاين فردي ومفاريد لوضح وحمر، و6 أشواط كؤوس، ثم فئة الجذاع بمسافة 5 كم وبمجموع 38 شوطاً (30 شوطاً صباحياً، و8 أشواط مسائية) تشمل مزاين فردي ومفاريد لهجن أصايل وصفر ومجاهيم، و4 أشواط كؤوس و4 أشواط مفتوحة.

فيما يشهد المهرجان إقامة سباق الهجانة بمسافة 5 كم للرجال و2 كم للسيدات، بواقع 14 شوطاً يتضمن شوطين للرجال والسيدات في الفترة المسائية بالإضافة إلى إقامة أشواط خاصة للدول العربية.

وتستكمل الفئات بفئة الثنايا بمسافة 6 كم وبمجموع 20 شوطاً (16 شوطاً صباحياً، و4 أشواط كؤوس مسائية)، على أن يختتم البرنامج بفئة حيل وزمول بمسافة 6 كم وبمجموع 20 شوطاً (16 شوطاً في الفترة الصباحية، و4 أشواط كؤوس في الفترة المسائية).

ويشهد المهرجان للمرة الأولى إقامة كأس مهرجان ولي العهد للهجن مخصص للسعوديين وبجائزة مالية قدرها 500.000 ألف ريال يحصل عليها الأكثر تحقيقاً للأشواط حسب النقاط.

وسبق للمهرجان أن حقق 4 جوائز غينيس للأرقام القياسية أعوام 2018,2019 , 2024م كأكبر هجن مشاركة في العالم بالإضافة إلى جائزة أكبر مجسم هجن مضيء في العالم مزود بـ51,200 مصدر إضاءة , كما فاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الاقتصادي.

يُذكر أن النسخ السبع السابقة من المهرجان شهدت إقبالاً لافتاً ومشاركات تاريخية واكبتها قفزات تنظيمية وضعت المهرجان في صدارة المشهد الرياضي التراثي عالمياً، وهو الهدف الذي يأتي تأصيلاً لتراث الهجن العريق وتعزيزه في الثقافة السعودية.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره وفق رؤية طموحة، تحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، ليظل المهرجان وجهةً رئيسية لحاضري الموروث الأصيل، ومسهماً بارزاً بمردودٍ إيجابي مستدام على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.