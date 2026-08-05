المحليات

إخلاء طبي لـ3 مواطنين من مصر إلى المملكة

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1448 هـ       5 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (القاهرة)

أجلت سفارة المملكة لدى مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، ثلاثة مواطنين من القاهرة إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، لاستكمال علاجهم، وذلك بعد تدهور حالاتهم الصحية.

وشملت عملية الإخلاء الطبي امرأتين ورجلاً، جرى نقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، نظراً لحالتهم الطبية الحرجة وحاجتهم إلى استكمال الرعاية الطبية.

وأكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في الحالات الطارئة، معربةً عن شكرها وتقديرها للجهات الطبية والإدارية المصرية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء وتوفير الرعاية اللازمة، ومتمنيةً للمواطنين الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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