إخلاء طبي لـ3 مواطنين من مصر إلى المملكة

أجلت سفارة المملكة لدى مصر، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، ثلاثة مواطنين من القاهرة إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، لاستكمال علاجهم، وذلك بعد تدهور حالاتهم الصحية.

وشملت عملية الإخلاء الطبي امرأتين ورجلاً، جرى نقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، نظراً لحالتهم الطبية الحرجة وحاجتهم إلى استكمال الرعاية الطبية.

وأكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في الحالات الطارئة، معربةً عن شكرها وتقديرها للجهات الطبية والإدارية المصرية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء وتوفير الرعاية اللازمة، ومتمنيةً للمواطنين الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.