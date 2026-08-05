أمانة العاصمة المقدسة تطلق مسابقة “بيوت خضراء”

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مسابقة “بيوت خضراء”، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تنسيق النباتات في المنازل، ونشر ثقافة الاهتمام بالغطاء النباتي، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن المسابقة تستهدف إبراز المبادرات المنزلية المتميزة في تنسيق النباتات، وتشمل ثلاث فئات هي: أفضل تنسيق نباتي داخل المنزل، وأفضل تنسيق نباتي في الحوش والسطح، وأفضل تنسيق نباتي في واجهة المنزل، وذلك لإبراز النماذج الملهمة وتشجيع الممارسات التي تسهم في تجميل البيئة السكنية.

وبيّنت أن المشاركة في المسابقة متاحة عبر التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://hmm.gov.sa، أو عبر منصاتها الرقمية، داعيةً الراغبين في المشاركة إلى استعراض إبداعاتهم في تنسيق النباتات والمنافسة على الجوائز المخصصة للمسابقة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن إطلاق المسابقة يأتي ضمن مبادراتها الرامية إلى رفع الوعي بأهمية التشجير والتنسيق النباتي، وتعزيز مشاركة المجتمع في المبادرات البيئية، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة المقدسة.