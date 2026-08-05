أكد أن المحادثات لا تزال جارية.. ترمب: فتح «هرمز» يمثل الفرصة الأخيرة أمام إيران

البلاد (واشنطن)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيده استمرار الاتصالات مع إيران، معتبراً أن التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل يمثل”الفرصة الأخيرة”؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، في وقت نفت فيه طهران بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع واشنطن، ما يعكس استمرار التباين بين الطرفين ويزيد من الغموض حول فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وقال ترمب: إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية، موضحاً أن النقاش يتركز على إعادة فتح مضيق هرمز، واصفاً المرحلة الحالية بأنها فرصة أخيرة أمام طهران لتوقيع اتفاق ينهي الأزمة. كما أشار إلى أن الاتصالات تجري بدعم من عدد من دول المنطقة، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال قائمة رغم استمرار الخلافات.

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صحة هذه التصريحات، مؤكداً أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ولم يتم تحديد مواعيد لعقد اجتماعات بين الجانبين. وأضاف أن إيران لا تعتزم استقبال وفود أجنبية، أو إرسال مفاوضين إلى الخارج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بقائي أن جميع أعضاء فريق التفاوض الإيراني موجودون داخل البلاد، باستثناء وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يزور العراق، لافتاً إلى أن الاتصالات الوحيدة الجارية تتعلق بالمناقشات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وهو ما أكدته أيضاً مصادر إيرانية تحدثت عن عدم وجود أي ترتيبات لمحادثات مباشرة مع واشنطن في الوقت الحالي.

في وقت كشف مصدر رفيع أمس عن قرب الإعلان عن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مؤكداً أن الاتصالات بين الأطراف المعنية تكثفت خلال الساعات الماضية، وأحرزت تقدماً ملحوظاً. وقال المصدر إن الإعلان قد يصدر اليوم، موضحاً أن المشاورات تسير بوتيرة متسارعة للتوصل إلى تفاهمات تضمن استئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأضاف أن الاتصالات لا تزال جارية”على قدم وساق”، وسط مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتوتر الذي شهدته المنطقة خلال الأسابيع الماضية. وفي أحدث مؤشر على اقتراب التوصل إلى تفاهم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الإعلان عن الاتفاق قريباً. وقال روبيو: إن الإعلان عن اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز قد يتم”قريباً جداً”، في تصريحات تعزز المؤشرات المتزايدة على اقتراب إنهاء الأزمة التي عطلت الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. ويظل مضيق هرمز في صدارة الملفات الخلافية، نظراً لأهميته الاستراتيجية باعتباره ممراً رئيسياً لتجارة النفط والغاز العالمية. وتؤكد الولايات المتحدة ضرورة ضمان حرية الملاحة في المضيق، بينما تتمسك إيران بحقها في إدارة حركة العبور، ضمن نطاق سيادتها، وهو ما يمنحها ورقة ضغط مؤثرة في أي مفاوضات مستقبلية.