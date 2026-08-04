57 طالبًا يختتمون برنامج “كاوست” الصيفي

أنهى 57 طالبًا وطالبة مشاركتهم في برنامج كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي 2026، الذي نُفذ بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، بهدف تنمية المهارات الرقمية وتمكين الطلبة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول ومشروعات تطبيقية.
وتضمّن البرنامج 26 لقاءً علميًا نتج عنها 29 مشروعًا تقنيًا نفذها الطلبة في مركزين تدريبيين للبنين والبنات، ما عزز قدراتهم على بناء نماذج وحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وارتكزت التجربة التدريبية على ثلاثة مسارات رئيسة هي أساسيات Python، وتعلم الآلة وبناء النماذج، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بما أسهم في تنمية مهارات التفكير الحاسوبي وتحليل البيانات وتطوير نماذج أولية مبتكرة عبر التعلم القائم على التطبيق.
ويأتي البرنامج ضمن المبادرات المشتركة بين وزارة التعليم وجامعة كاوست لإعداد جيل يمتلك الكفاءات الرقمية والقدرات التقنية، وتعزيز جاهزية الطلبة لمواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الاقتصاد المعرفي، عبر بيئة تدريبية متخصصة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها وتمكينها في مجالات المستقبل.
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