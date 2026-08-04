57 طالبًا يختتمون برنامج “كاوست” الصيفي

البلاد (الرياض)

أنهى 57 طالبًا وطالبة مشاركتهم في برنامج كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي 2026، الذي نُفذ بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، بهدف تنمية المهارات الرقمية وتمكين الطلبة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول ومشروعات تطبيقية.