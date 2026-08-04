40 خدمة جديدة عبر “توكلنا” خلال شهر يوليو

أعلن تطبيق “توكلنا” إضافة 40 خدمة جديدة خلال شهر يوليو 2026، وذلك بالتعاون مع 24 جهة حكومية، في إطار مواصلة توسيع الخدمات الرقمية المقدمة عبر التطبيق الوطني الشامل، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية من منصة موحدة.

وشملت الجهات المتعاونة وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب عدد من الجامعات والجهات الحكومية.

وأضافت 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية 160 خدمة إلى “توكلنا” خلال شهر يونيو، شملت قطاعات التعليم، والصحة، والبلديات والإسكان، والعدل، والبيئة، والنقل، والاقتصاد، والعمل، والضمان الاجتماعي، والسياحة، وغيرها، عبر شراكات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

ويأتي هذا التوسع في الخدمات امتدادًا لجهود تطبيق توكلنا في تطوير تجربة المستفيدين، من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية في منصة وطنية موحدة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، واختصار الوقت والجهد، ورفع جودة الحياة.