نائب أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة

البلاد (الرياض)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، حفل تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة العاشرة.
بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى سمو نائب أمير منطقة الرياض كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل -حفظهما الله- على الدعم والاهتمام والرعاية لقطاع الإبل والملاك والمهتمين بهذا الموروث.
ورحب سموه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالفائزين والمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة العاشرة، مهنئًا ملاك الإبل الفائزين بالمهرجان في نسخته العاشرة.
وأكد سموه أن للإبل مكانة خاصة لأبناء هذه البلاد، وهي شاهد على تاريخها ورمز للأصالة، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.
عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لنادي الإبل نبيل بن عبدالعزيز المشوح، كلمة رئيس مجلس إدارة النادي، أعرب فيها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام لقطاع الإبل.
وشدد على أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واصل بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ترسيخ مكانته بوصفه أكبر وأهم مهرجان للإبل على مستوى العالم، يسهم في تنمية قطاع الإبل اقتصاديًا وثقافيًا، ونفخر به كونه جزءًا أصيلًا من الموروث الوطني.
وأعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما يحظى به المهرجان من رعاية واهتمام، كان لهما بالغ الأثر في النجاحات المتواصلة التي يحققها عامًا بعد عام.
وهنأ المشوح الفائزين والمكرمين بما حققوه من إنجازات مستحقة، جسدت روح التنافس الشريف، وعكست ما يتمتع به ملاك الإبل من تميز، وأسهمت في إبراز هذا الموروث الوطني محليًا ودوليًا.
عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
ثم تسلم أكثر من 250 مالك إبل جوائزهم من الأمير محمد بن عبدالرحمن, والتُقطت الصور التذكارية مع سموه، وهم الفائزون في مختلف الأشواط من جميع الألوان.
وفي ختام الحفل تناول الجميع وليمة الغداء على مائدة سموه.
حضر الحفل عدد من المشايخ وأعضاء نادي الإبل والملاك والمهتمين بموروث الإبل.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، حفل تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة العاشرة.
بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى سمو نائب أمير منطقة الرياض كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل -حفظهما الله- على الدعم والاهتمام والرعاية لقطاع الإبل والملاك والمهتمين بهذا الموروث.
ورحب سموه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالفائزين والمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة العاشرة، مهنئًا ملاك الإبل الفائزين بالمهرجان في نسخته العاشرة.
وأكد سموه أن للإبل مكانة خاصة لأبناء هذه البلاد، وهي شاهد على تاريخها ورمز للأصالة، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.
عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لنادي الإبل نبيل بن عبدالعزيز المشوح، كلمة رئيس مجلس إدارة النادي، أعرب فيها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام لقطاع الإبل.
وشدد على أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل واصل بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ترسيخ مكانته بوصفه أكبر وأهم مهرجان للإبل على مستوى العالم، يسهم في تنمية قطاع الإبل اقتصاديًا وثقافيًا، ونفخر به كونه جزءًا أصيلًا من الموروث الوطني.
وأعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على ما يحظى به المهرجان من رعاية واهتمام، كان لهما بالغ الأثر في النجاحات المتواصلة التي يحققها عامًا بعد عام.
وهنأ المشوح الفائزين والمكرمين بما حققوه من إنجازات مستحقة، جسدت روح التنافس الشريف، وعكست ما يتمتع به ملاك الإبل من تميز، وأسهمت في إبراز هذا الموروث الوطني محليًا ودوليًا.
عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.
ثم تسلم أكثر من 250 مالك إبل جوائزهم من الأمير محمد بن عبدالرحمن, والتُقطت الصور التذكارية مع سموه، وهم الفائزون في مختلف الأشواط من جميع الألوان.
وفي ختام الحفل تناول الجميع وليمة الغداء على مائدة سموه.
حضر الحفل عدد من المشايخ وأعضاء نادي الإبل والملاك والمهتمين بموروث الإبل.