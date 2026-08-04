«مسار» تربح 216 مليون ريال خلال الربع الثاني 2026

البلاد (مكة المكرمة)

كشفت شركة أم القرى للتنمية والإعمار”مسار” نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققة صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بلغ 261 مليون ريال، مقارنة مع 396.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 34.1%. وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 995.5 مليون ريال مقابل 1.2 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بانخفاض 15%، فيما انخفض إجمالي الربح إلى 485.1 مليون ريال مقارنة مع 554.7 مليون ريال بتراجع 12.6%.

في المقابل، ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 7.4% ليصل إلى 456.1 مليون ريال، مقارنة مع 424.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة بنسبة 5.6% إلى 16.1 مليار ريال، فيما بلغت ربحية السهم 0.18 ريال مقابل 0.29 ريال في النصف الأول 2025.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات خلال النصف الأول يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات مبيعات الأراضي، بينما جاء انخفاض صافي الربح نتيجة ارتفاع الأعباء التمويلية المحملة على قائمة الدخل. وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الإيرادات إلى 915.9 مليون ريال مقارنة مع 669.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بنمو 36.9%، كما زاد إجمالي الربح بنسبة 37.9% إلى 445.7 مليون ريال، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 44.6% ليبلغ 360 مليون ريال. ورغم ذلك، انخفض صافي الربح العائد للمساهمين خلال الربع الثاني بنسبة 8.7% إلى 216.1 مليون ريال مقارنة مع 236.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع الأعباء التمويلية بعد إيقاف رسملة تكاليف الاقتراض المرتبطة بتمويل أعمال البنية التحتية بالتزامن مع الاكتمال الجوهري لهذه الأعمال.