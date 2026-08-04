صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13

صدر أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ (13) في فترتها الثامنة لمدة (4) سنوات.

وتمثل مجالس المناطق إحدى الركائز الداعمة للتنمية في مناطق المملكة، من خلال إسهام الكفاءات الوطنية من أبناء الوطن في دعم مسيرة التنمية المحلية، وذلك منذ نحو ثلاثين عامًا، بإشراف صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ومتابعة أصحاب السمو أمراء المناطق، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.

وأعضاء مجالس مناطق المملكة الـ (13) في فترتها الثامنة هم:

منطقة الرياض

1 / الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري.

2 / راشد بن علي بن جدي الحريول السبيعي.

3 / سعود بن عبدالله بن إبراهيم البواردي.

4 / سعود بن عبدالله بن محمد الدغيثر.

5 / الدكتور سليمان بن عبدالله بن سليمان الرويشد.

6 / خالد بن محمد بن عبدالله أبابطين.

7 / محسن بن مبارك بن صمعان الدوسري.

8 / مساعد بن عبدالله بن محمد الجميح.

9 / الدكتور ناصر بن حماد بن عامر الحماد الجعيدي.

10 / ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني.

11 / نواف بن سلطان بن خليل بن قرملة.

12 / الدكتورة/ نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

13 / الدكتورة/ وفاء بنت حمد بن عبدالله التويجري.

14 / هيا بنت عبدالعزيز بن علي العواد.

15 / عبدالله بن محمد بن حمد الحماد.

16 / صالح بن عبدالعزيز بن سعد بن خنين.

17 / عبدالعزيز بن محمد بن مترك العجالين.

18 / الدكتور/ سلطان بن صالح بن عبدالعزيز السالم.

19 / عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الطوالة.

20 / علي بن محمد بن علي الدعيج.

منطقة مكة المكرمة

1 / فؤاد بن محمد نواوي بن غزالي غزالي.

2 / محمد بن عويض بن هاضل الوذيناني.

3 / كمال بن حسين إسماعيل بن محمد شكري.

4 / بندر بن عبدالله بن سالم المعطاني.

5 / إحسان بن شكور بن محمد أبوغزالة.

6 / علي بن يحيى بن سعيد الغامدي.

7 / فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.

8 / عبدالمعين بن حسن بن عبدالـصمد الشيخ.

9 / بندر بن عبدالرحمن بن فيصل بن معمر.

10 / زياد بن أحمد بن علي بن محفوظ.

11 / يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالله التركي.

12 / خالد بن مالك بن رفيق صادق الشريف.

13 / محمد بن هميل بن سعيد السبيعي.

14 / ثامر بن محمد بن فهد العبود.

15 / رباب بنت بديع بن محمد مكي الكتبي.

16 / عفاف بنت محمد بن عبدالله الجلال.

17 / سارة بنت عبدالله بن عبدالمجيد بغدادي.

18 / محمد بن مطلق بن محمد المطلق.

19 / علي بن محمد بن علي القحطاني.

20 / عليا بنت خالد بن أحمد باعشن.

منطقة المدينة المنورة

1 / سلمان بن عبدالرحمن بن عبدالله السديري.

2 / حاتم بن جعفر بن عبدالله بالي.

3 / محروس بن أحمد بن إبراهيم الغبان.

4 / نامي بن حمود بن محمد الشريف.

5 / فهد بن علي بن سالم العوفي.

6 / عبدالله بن رضاء بن محمد علام.

7 / عبدالرحمن بن أحمد بن حمد البلوي.

8 / بدر بن فيحان بن قعدان المطيري.

9 / علي بن معتق بن هليل العمري الحربي.

10 / محمد بن عبد الهادي بن رزان الشيباني.

11 / صالح بن محمد بن تركي العنزي.

12 / عبدالرحمن بن مسعد بن سالم الجهني.

13 / ليلى بنت عبدالله بن مرعي العمري.

14 / بدرية بنت حامد بن لافي الحجيلي.

15 / زينب بنت مشهور بن علي المدودي.

16 / مرزوق بن عبدالله بن مرزوق الحربي.

17 / عوض الله بن عنيت الله بن محمد الحربي.

18 / عبدالغفار بن مسفر بن عليان الصبحي.

19 / الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الحصين.

20 / ماجد بن خالد بن حمزة غوث.

منطقة جازان

1 / المهندس/ عبدالرحمن بن محمد بن علي عبدالحق.

2 / عبدالله بن إبراهيم بن عيسى دراج.

3 / حمود بن يحيى بن عبدالله شامي.

4 / الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.

5 / الدكتور/ حسن بن قصادي بن أحمد المهدي.

6 / الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن علي عريشي.

7 / عبدالله بن حسن بن عبده حمدي.

8 / علي بن جابر بن علي الريثي.

9 / الدكتور/ يحيى بن حسن بن سلمان الفيفي.

10 / الدكتور/ محمد بن يحيى بن إبراهيم الصيادي.

11 / سعود بن عبده بن حسن حكمي.

12 / عيشة بنت حمود بن علي بكري.

13 / فائزة بنت أبكر بن أحمد أبكر.

14 / أسماء بنت عبدالله بن عبده صميلي.

15 / ناصر بن أحمد بن محمد معافا.

المنطقة الشرقية

1 / حاتم بن فهد بن سليمان بالغنيم.

2 / عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري.

3 / سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق الأنصاري.

4 / عبدالسلام بن محمد بن حمد الجبر.

5 / مشعل بن خالد بن محمد البواردي.

6 / عبدالله بن خليفة بن شاهين البوعينين.

7 / مشعل بن عبدالله بن أحمد الشريع.

8 / سارة بنت عصام بن عبدالقادر المهيدب.

9 / وعد بنت عبدالعزيز بن سعود أبونيان.

10 / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العثمان.

11 / محمد بن عبدالله بن أحمد المسفر.

12 / عبدالحكيم بن حمد بن عمار الخالدي.

13 / مساعد بن زامل بن عبدالله الزامل.

14 / فاطمة بنت طه بن حسن الفرج.

15 / حجي بن طاهر بن علي النجيدي.

منطقة القصيم

1 / عبدالعزيز بن محمد بن علي السويلم.

2 / ربدي بن سليمان بن عبدالعزيز الربدي.

3 / محمد بن صالح بن عبدالله السلمان.

4 / نزار بن حمد بن صالح الحركان.

5 / حمود بن عبدالعزيز بن حمود القصير.

6 / محمد بن إبراهيم بن فهد العقيلي.

7 / أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الحميدان.

8 / علي بن نايف بن محسن الكثيري.

9 / خالد بن محمد بن إبراهيم الخضير.

10 / موضي بنت حمد بن إبراهيم الجابر.

11 / منيرة بنت عبدالله بن عبدالعزيز العبدان.

12 / عزيزة بنت صالح بن سليمان السمنان.

13 / الدكتور/ خالد بن صالح بن إبراهيم الطويان.

14 / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الراجحي.

15 / المهندس/ منصور بن علي بن عبدالعزيز الرجيعي.

منطقة عسير

1 / علي بن حسن بن أحمد شعتور.

2 / عبدالرحمن بن ناصر بن علي آل مشوط.

3 / طارق بن محمد بن عبدالوهاب أبوملحة.

4 / سالم بن محمد بن معدي القحطاني.

5 / رياض بن أحمد بن سعيد آل عقران.

6 / هيفاء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشهراني.

7 / شريفة بنت سعد بن فايز الشهري.

8 / طالع بن أحمد بن عرار عسيري.

9 / علي بن أحمد بن محمد البارقي.

10 / مهرة بنت محمد بن أحمد القحطاني.

11 / سعيد بن محمد بن عوض القاضي.

12 / مصهف بن علي بن إبراهيم عسيري.

13 / موسى بن مشبب بن جابر آل كردم.

14 / هاشم بن عوض بن أحمد الشهري.

15 / حضرم بن فلاح بن حامد القحطاني.

منطقة حائل

1 / حمد بن معوض بن باتل الرشيدي.

2 / عبدالعزيز بن عبدالرزاق بن محمد السيف.

3 / إبراهيم بن محميد بن حمد الفقيه.

4 / بندر بن سعود بن عبدالعزيز الرخيص.

5 / سعود بن عبدالله بن سيار البراك.

6 / سعد بن بريك بن عقيل البريك.

7 / غالب بن مرضي بن خليفة الشمري.

8 / سلمان بن صلاح بن سالم السليمي.

9 / عبدالكريم بن صالح بن عبدالله الطويهر.

10 / سعد بن حمود بن حامد الشمري.

11 / فهد بن راشد بن فهد التميمي.

12 / فوزية بنت جوفان بن زيدان الجنيدي.

13 / ابتسام بنت سليمان بن عثمان الزقدي.

14 / مسلم بن محمد بن سالم الرمالي.

15 / شفق بن رحيل بن سلامة السويدي.

منطقة تبوك

1 / جميل بن عباس بن مصطفى سحلي.

2 / الدكتور/ محمد بن عبدالله بن حمود اللحيدان.

3 / الدكتور/ إبراهيم بن يوسف بن سالم البلوي.

4 / الدكتور/ ضيف الله بن غضيان بن سليمان العنزي.

5 / محمد بن حمد بن سمير النجم.

6 / عماد بن سداد بن محمود الفاخري.

7 / إبراهيم بن سليمان بن سليم الحويطي.

8 / المهندس/ عبدالله بن سليم بن سلمان الجهني.

9 / حصة بنت أحمد بن عبدالرحمن الخريصي.

10 / صيتة بنت إبراهيم بن عيد العطوي.

11 / هويدى بنت عبدالفتاح بن محمد الوكيل.

12 / إبراهيم بن حسين بن محمد العمري.

13 / لولوة بنت عبدالله بن محمد البازعي.

14 / الدكتورة/ شريفة بنت محمد بن عبدالعزيز العسيري.

15 / محمد بن إبراهيم بن محمد النحاس.

منطقة الباحة

1 / ماشي بن محمد بن خربطى العمري.

2 / علي بن سعيد بن مقبول آل مقبول.

3 / سامي بن فهد بن صالح آل غنيم.

4 / مساعد بن إبراهيم بن محمد الشيخ.

5 / الدكتور/ عبدالله بن محمد بن علي الزهراني.

6 / علي بن جمعان بن عبدالله الزهراني.

7 / المهندس/ سعيد بن محمد بن مشعان الغامدي.

8 / عزة بنت سهيل بن سعد الخثعمي.

9 / حسين بن غرم بن سعيد الزهراني.

10 / المهندس/ محمد بن مسفر بن أحمد الغامدي.

11 / سمر بنت محمد بن الحبين الزهراني.

12 / فاطمة بنت أحمد بن علي الغامدي.

13 / عبدالله بن يحيى بن سعيد الزهراني.

14 / الدكتور/ عبدالله بن سالم بن غانم الزهراني.

15 / عايشة بنت سعد بن سفر الغامدي.

منطقة الحدود الشمالية

1 / عبدالعزيز بن صالح بن ناصر الخليوي.

2 / سليم بن قنيفذ بن سمير العنزي.

3 / أحمد بن صالح بن عبدالله السويلم.

4 / حميد بن مران بن دعاس الرويلي.

5 / فيصل بن عبدالسلام بن عبيد القبيسي.

6 / فواز بن عراك بن بريت الشمري.

7 / عواطف بنت طليحان بن ملواح الشمري.

8 / ريم بنت عقيل بن ثاني العنزي.

9 / منال بنت خنيصر بن ودي العنزي.

10 / حصة بنت عقيل بن عقلاء الشمري.

11 / دلال بنت فريح بن شخير العنزي.

12 / وليد بن هليل بن الحجيفي الرويلي.

13 / خالد بن إبراهيم بن حمد الهزاع.

14 / ياسر بن حامد بن مدوح الحازمي.

15 / هيلا بنت سلمان بن طلاع الشمري.

منطقة الجوف

1 / شريدة بن فرحان بن شريدة الدرع.

2 / الدكتور/ نايف بن صالح بن طراد المعيقل.

3 / درزي بن تركي بن صليهم الشمري.

4 / عقلا بن ثاني بن حزاب الريس.

5 / صبحي بن مقاط بن فرحان الجوير.

6 / عبدالكريم بن أحمد بن سليم السرحاني.

7 / إبراهيم بن كاسب بن إبراهيم العنزي.

8 / صلاح بن عبدالدايم بن سليمان الشراري.

9 / مساعد بن أويسط بن ماطل الجري.

10 / بدر بن محمد بن مريزيق الطالب.

11 / عائشة بنت يوسف بن سلمان البراهيم.

12 / رانية بنت محارب بن محمد الوردي.

13 / أريج بنت شجاع بن محمد المرخان.

14 / خالد بن مياح بن زعل صحن الفقير.

15 / مشعل بن سعود بن عيد السبيلة.

منطقة نجران

1 / معدي بن حسين بن معدي آل هتيلة.

2 / عبدالله بن احسن بن سلطان بن منيف.

3 / راشد بن محمد بن عومان منجم.

4 / يحيى بن علي بن يحيى آل خريم.

5 / فهد بن محمد بن عبدالرحمن الفهادي.

6 / خالد بن عبدالله بن محمد الزكري.

7 / مانع بن قميش بن حمد آل دغرير.

8 / علي بن جارالله بن علي اليامي.

9 / مانع بن صمعان بن جابر آل نصيب.

10 / فيصل بن منصور بن عبدالله المكرمي.

11 / جابر بن حسن بن حمد أبو ساق.

12 / منيرة بنت علي بن مهدي آل ضاوي.

13 / قناص بن أحمد بن قناص آل سوار.

14 / قحاط بن محمد بن صالح آل قحاط.

15 / محمد بن ناجي بن عبدالله اليامي.