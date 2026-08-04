شارع “الشانزليزيه” يستقطب آلاف الزوار في مهرجان الرياضات الإلكترونية بباريس

الكشف عن أول قميص رسمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

(متابعة) محمد الجليحي

توافدَ آلاف الجماهير إلى شارع الشانزليزيه للمشاركة في مهرجان الرياضات الإلكترونية المقدَّم من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، حيث تحوّل أحد أشهر الشوارع في العالم إلى أكبر احتفالية مجانية للألعاب والرياضات الإلكترونية تفتح أبوابها للجمهور.

ونقل المهرجان أجواءَ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مقرّ المنافسات في مركز باريس إكسبو بورت دي فرساي إلى الشارع بين الجماهير، ليُصبح مساحةً نابضة بالحيوية يتلاقى فيها عشّاق الألعاب وصُنّاع المحتوى واللاعبين والعائلات للاحتفاء بالمنظومة الثقافية لعالم المنافسات الإلكترونية.

وجاء تنظيم المهرجان بالشراكة مع لجنة الشانزليزيه، وقدّم للمجتمع المحلي مجموعة متنوعة من المنافسات المباشرة، وفرص لقاء أشهر صُنّاع المحتوى، والاستمتاع بتجارب الألعاب التفاعلية، وعروض الكوسبلاي، إلى جانب الفقرات الترفيهية، وجميعها تحمل الطابع المميز للبطولة.

كما حظي الحضور بفرصة مشاهدة مباريات استعراضية مباشرةً في ألعاب إي أيه إف سي 26 وروكيتليغ وتراكمانيا، إضافة إلى أنشطة ترفيهية تُخاطب عشاق الرياضات الإلكترونية والمتابعين لأول مرة على حد سواء ، وشهد المهرجان، الذي قدمه”دويغبي” و”كاياني”، تجمعاً لنخبة من أبرز صناع المحتوى والموسيقيين وروادالرياضات الإلكترونية، وفي مقدمتهم “بيجفلو وأولي”، و”أمين”، و”صامويلإتيان”، و”بيلي”، و”نيو”، و”بروكس”.

وتمثّلت أبرز محطات المهرجان في الكشف أمام الجمهور لأول مرة عن القميص الرسمي لمنتخب مشارك في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية؛ وهو قميص المنتخب الفرنسي وبدلته الرياضية من تصميم العلامة الرياضية الغنية عن التعريف أديداس، ليمثل بداية العد التنازلي نحو النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026. وستجمع البطولة لاعبين من أكثر من 100 دولة وإقليم للتنافس في 16 من أشهر الألعاب العالمية، ومن المرتقب الكشف عن القميص الرسمي للمنتخب السعودي، إلى جانب أطقم عدد من المنتخبات الوطنية الأخرى خلال الاستعدادات للبطولة.

شارك في مراسم الكشف عن القميص كل من مدير المنتخب الفرنسي بوراكيم”YellOwStaR” ، وسفير بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في فرنسا كامل كبير “Kameto”، إلى جانب اللاعبين الفرنسيين، في أول ظهور رسمي لهم أمام الجمهور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: “يُعد مهرجان الرياضات الإلكترونية تجسيداً حقيقياً لرؤيتنا الرامية إلى خلق تجارب تتلاقى فيها الجماهير بالألعاب واللاعبين والمجتمعات التي يعشقونها في مساحةٍ احتفاليةٍ واحدة ، وقد أثبت هذا المهرجان الاحتفالي بالألعاب والرياضات الإلكترونية، في قلب شارع الشانزليزيه في باريس، قدرةَ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على خلق تجارب ولحظات مميزة للجماهير في جميع أنحاء العالم، بما ينقل هذا الحدث خارج الحدود التقليدية للمنافسة والمسابقات.

ووسط هذه الاحتفالات، حملَ أول كشف عن قميص رسمي في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية أهميةً خاصة، باعتباره تجسيداً للعالميّة المتنامية للبطولة والزخم التشويقي الآخذ بالنمو بين الجماهير ترقّباً لنسختها الأولى على الإطلاق في المملكة العربية السعودية”.

وبصفتها الشريك العالمي والشريك الرسمي للأطقم لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، تتولى أديداس تصميم قمصان وأطقم التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة، التي تمثّل أكثر من 100 دولة وإقليم وتتنافس في 16 من أشهر الألعاب العالمية . وتتزيّن هذه التصاميم برسومات مستوحاة من عالم الألعاب، وتتميز بخطوط كتابة مخصصة تحاكي شاشات تسجيل الأرقام القياسية في ألعاب الـ “آركيد” (Arcade) الكلاسيكية، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة على الأكمام تُحاكي ميداليات البطولة وتحمل ألوان كل دولة.وسيتم الكشف عن المزيد من قمصان المنتخبات الوطنية تباعاً خلال الفترة التي تسبق انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة.

وشكّل مهرجان الرياضات الإلكترونية في باريس محطةً جديدة في مسيرة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تُقام للمرة الأولى خارج المملكة العربية السعودية في نسخة عام 2026. ويعكس تنظيم الحدث في باريس استمرار التوسع الدولي للبطولة وقدرتها على الوصول إلى جماهير جديدة، بالتوازي مع حشد اهتمام الجماهير وبناء الزخم لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية المقررة في الرياض قريباً.

لقد نجح مهرجان الرياضات الإلكترونية المُقدَّم من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في جمع مختلف صُنّاع المحتوى والأندية واللاعبين والشركاء والجماهير في شارع الشانزليزيه، أحد أشهر الشوارع في العالم، مؤكداً بذلك اتساع دور الرياضات الإلكترونية إلى ما هو أكبر بكثير من مجرّد المنافسة والبطولات.

كما قدّم الكشف عن القميص الأول لمحةً موجزة ومعبّرة عن روح الفخر الوطني ونطاق المشاركة العالمية اللتين ستشكلان هوية النسخة الافتتاحية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في نوفمبر المقبل. وسيتم الكشف عن المزيد من قمصان المنتخبات الوطنية خلال الأسابيع المقبلة، لترسم ملامح الانطلاقة الأولى لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض.