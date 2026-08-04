رصد 55 مخالفة لاشتراطات نقل المياه بالدمام

رصدت الهيئة السعودية للمياه خلال جولة رقابية وتوعوية على ناقلات المياه بمدينة الدمام، 13 مخالفة لمزاولة نشاط نقل المياه دون الحصول على الترخيص النظامي، ضمن 55 مخالفة جرى قيدها وفق الإجراءات المعتمدة.

وشملت الجولة ناقلات مياه الشرب وغير الصالحة للشرب، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات والتحقق من سلامة الممارسات المرتبطة بنقل المياه في المدينة.

وتحققت الهيئة من الوضع النظامي لمزاولي النشاط، ومدى التزامهم بالمتطلبات المرتبطة بسلامة نقل المياه والصحة العامة وحماية البيئة؛ بما يحفظ حق المستفيد في الحصول على خدمة مأمونة وموثوقة.

وتأتي الجولة ضمن تكامل الجهود الحكومية لرفع موثوقية خدمات نقل المياه، وتعزيز السلامة على الطرق، وتوعية مزاولي النشاط بالاشتراطات الواجب استيفاؤها، حيث دعت الهيئة مزاولي نشاط نقل المياه إلى الحصول على التراخيص والالتزام بالمتطلبات المعتمدة.