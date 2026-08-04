المحليات

رصد 55 مخالفة لاشتراطات نقل المياه بالدمام

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1448 هـ       4 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدمام)

رصدت الهيئة السعودية للمياه خلال جولة رقابية وتوعوية على ناقلات المياه بمدينة الدمام، 13 مخالفة لمزاولة نشاط نقل المياه دون الحصول على الترخيص النظامي، ضمن 55 مخالفة جرى قيدها وفق الإجراءات المعتمدة.

وشملت الجولة ناقلات مياه الشرب وغير الصالحة للشرب، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات والتحقق من سلامة الممارسات المرتبطة بنقل المياه في المدينة.

وتحققت الهيئة من الوضع النظامي لمزاولي النشاط، ومدى التزامهم بالمتطلبات المرتبطة بسلامة نقل المياه والصحة العامة وحماية البيئة؛ بما يحفظ حق المستفيد في الحصول على خدمة مأمونة وموثوقة.

وتأتي الجولة ضمن تكامل الجهود الحكومية لرفع موثوقية خدمات نقل المياه، وتعزيز السلامة على الطرق، وتوعية مزاولي النشاط بالاشتراطات الواجب استيفاؤها، حيث دعت الهيئة مزاولي نشاط نقل المياه إلى الحصول على التراخيص والالتزام بالمتطلبات المعتمدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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