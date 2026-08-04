رئيس وزراء بنغلاديش يستقبل نائب وزير الخارجية

البلاد (دكا)
استقبل دولة رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن، اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الأمانة العامة لحكومة بنغلاديش بمدينة دكا.
وفي بداية الاستقبال، نقل الخريحي تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لدولته ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لسمو ولي العهد -أيّده الله- ولشعب وحكومة المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير الدكتور محمد الشمري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن عبيه.
وفي بداية الاستقبال، نقل الخريحي تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لدولته ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق، فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لسمو ولي العهد -أيّده الله- ولشعب وحكومة المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير الدكتور محمد الشمري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن عبيه.