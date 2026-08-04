رئيس الاتحاد الأردني يتهم إنفانتينو بـ”الابتزاز”.. ويعلن رفض دعمه

فتح الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، النار على رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جياني إنفانتينو، موجهًا إليه اتهامات مباشرة بممارسة ضغوط لحشد التأييد قبل الانتخابات المقبلة، ومؤكدًا أن الاتحاد الأردني لن يمنحه دعمه.

وكشف الأمير علي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن مسؤولي “فيفا” أبلغوه شفهيًا، خلال منافسات كأس العالم 2026، بأن تأييد إنفانتينو سيُسهم في معالجة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد الأردني، رغم رفض الاتحاد الدولي تقديم الدعم بشأنها في وقت سابق.

وأكد في رسالته: “نفتخر في الأردن بالتمسك بالقيم الأخلاقية. لم نؤيده من قبل، وبالتأكيد لن نؤيده الآن، وما يحدث يرقى إلى الابتزاز، ونحن نرفض الخضوع له”.

أزمة قيادة

ولم يقتصر هجوم الأمير علي على هذه الواقعة، بل اعتبر أن ما تشهده الساحة الكروية العالمية يعكس وجود أزمة حقيقية في قيادة “فيفا”، خاصة بعد الجدل الواسع الذي صاحب مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، والذي انتهى بالتراجع عنه إثر اعتراضات واسعة من الاتحادات القارية والوطنية.

وتطرق رئيس الاتحاد الأردني إلى عدد من القضايا التي قال إنها لا تزال دون حلول، من بينها ارتفاع أسعار تذاكر الجماهير، وصعوبة حصول المشجعين على التأشيرات لحضور كأس العالم في الولايات المتحدة، إلى جانب تأخر صرف المكافآت المالية الخاصة ببلوغ المنتخب الأردني نهائي كأس العرب 2025.

انتقادات مالية

وفي السياق ذاته، انتقد الأمير علي فرض ضرائب على مكافآت مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم، موضحًا أن هذه الاستقطاعات أثرت على مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، في حين لم تُفرض الرسوم نفسها على المنتخبات التي اتخذت من كندا أو المكسيك مقرًا لها خلال البطولة.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأردني لا يزال ينتظر الحصول على مكافأة بلوغ نهائي كأس العرب، رغم مرور أشهر على نهاية البطولة، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع ما يعلنه “فيفا” عن امتلاكه احتياطيات مالية ضخمة.