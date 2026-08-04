دونيس: هدفي إعادة الأخضر إلى منصات التتويج بلقب آسيا

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن طموحه الأكبر هو قيادة الأخضر لاستعادة لقب كأس آسيا خلال النسخة التي تستضيفها المملكة عام 2027، مشددًا على إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأوضح دونيس أن معرفته الطويلة بالكرة السعودية، والتي بدأت منذ عام 2015 عبر تجاربه مع الأندية، تمنحه فهمًا جيدًا لطبيعة اللاعب السعودي واحتياجات المرحلة المقبلة.

وقال مدرب الأخضر إن اختيار اللاعبين لا يعتمد على الأسماء فقط، بل على مدى قدرتهم على خدمة المجموعة، مؤكدًا أن بناء فريق متوازن ومنسجم هو الطريق لتحقيق النجاحات، وليس الاعتماد على القدرات الفردية وحدها.

وأشار دونيس إلى أن مشاركته مع المنتخب في كأس العالم 2026 ساعدته على التعرف بشكل أكبر على إمكانات اللاعبين، رغم عدم تجاوز دور المجموعات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تطوير الأداء وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

ويواجه المنتخب السعودي تحديًا كبيرًا في كأس آسيا 2027، حيث يسعى للتتويج باللقب القاري للمرة الرابعة بعد غياب دام أكثر من 30 عامًا، عقب آخر ألقابه عام 1996.

وشدد المدرب اليوناني على أن الضغوط المصاحبة لاستضافة البطولة أمر طبيعي، لكنه أكد ضرورة تحويلها إلى حافز إيجابي، مع تجهيز اللاعبين للتعامل مع مختلف الظروف خلال المنافسات.

كما كشف دونيس عن اهتمامه بمنح الفرصة للمواهب الشابة، إلى جانب الاستفادة من أصحاب الخبرة، مشيرًا إلى أهمية توحيد الفلسفة الفنية بين المنتخبات السنية والمنتخب الأول لضمان إعداد جيل قادر على المنافسة مستقبلًا.

واختتم دونيس تصريحاته بالتأكيد على أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام جميع اللاعبين، وأن الاختيار سيكون بناءً على الموهبة والقدرات الفنية والشخصية، وليس على العمر.