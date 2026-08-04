ختام طواف الباحة للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 130 دراجًا

اختُتمت أمس فعاليات “طواف الباحة للدراجات الهوائية”، الذي أُقيم برعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبإشراف فرع وزارة الرياضة في المنطقة، وبحضور مدير الفرع بندر الغامدي، وذلك ضمن برامج “صيف الباحة 2026″، بمشاركة أكثر من (130) دراجًا. وامتد الطواف على مسافة تجاوزت (370) كيلومترًا، موزعة على خمس مراحل، مر خلالها المشاركون بمدينة الباحة ومحافظات المندق، والمخواة، وبني حسن، وبلجرشي، والعقيق، عبر مسارات جبلية تتميز بجمالها الطبيعي وإطلالاتها المتنوعة، في تجربة جمعت بين التنافس الرياضي والتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها المنطقة. وتضمن برنامج الطواف جولات سياحية مكنت المشاركين من استكشاف المواقع الطبيعية والتراثية، والتعرف على التنوع الجغرافي والأجواء المعتدلة التي تتمتع بها المنطقة، مما أسهم في إثراء تجربة المشاركين وإبراز معالم المنطقة. ويأتي هذا الطواف ضمن جهود وزارة الرياضة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والمسارات الملائمة لرياضة الدراجات الهوائية في منطقة الباحة، بما ينسجم مع مستهدفات برامج “صيف الباحة 2026”.