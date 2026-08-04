حرارة الرياض تقترب من 48 درجة

حذّر المركز الوطني للأرصاد، من تأثر أجزاء من منطقة الرياض غدًا الثلاثاء بموجة حارة، تتراوح معها درجات الحرارة بين 47 و48 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشهدها العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج.

كما ستشمل المحافظات المتأثرة محافظة الدلم، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والسليل.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً.