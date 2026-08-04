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حرارة الرياض تقترب من 48 درجة

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1448 هـ       4 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

حذّر المركز الوطني للأرصاد، من تأثر أجزاء من منطقة الرياض غدًا الثلاثاء بموجة حارة، تتراوح معها درجات الحرارة بين 47 و48 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشهدها العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج.

كما ستشمل المحافظات المتأثرة محافظة الدلم، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، والأفلاج، والسليل.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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