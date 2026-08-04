تسجيل أكثر من ألف موقع أثري جديد

أعلنت هيئة التراث، تسجيل 1173 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليرتفع إجمالي المواقع المسجلة إلى 14.1 ألف موقع، في خطوة تعكس استمرار جهود الحصر والتوثيق وتعزيز حماية التراث الوطني ودعم مستهدفات التنمية الثقافية.

وشملت المواقع الجديدة مناطق عدة، أبرزها: المدينة المنورة 388، وتبوك 209، ونجران 186، والجوف 131 وحائل 130، وكذلك مكة المكرمة 87، وعسير 42 موقعًا أثريًا.

وأكدت الهيئة أن التسجيل يمثل ركيزة أساسية في إدارة التراث الثقافي، إذ يتيح حماية نظامية للمواقع، وينظم أعمال البحث والتنقيب والدراسة العلمية، ويدعم التخطيط العمراني ويحمي المواقع التاريخية من التأثيرات السلبية، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار الثقافي وإبراز البعد الحضاري للمملكة.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو أي ممارسات تمس سلامتها عبر خدمة «بلاغ أثري» أو فروعها في المناطق أو عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911، مؤكدة أن الشراكة المجتمعية عنصر محوري في حماية التراث الوطني.