بعد الضغوط على الفريق التفاوضي.. مجلس خبراء إيران: طهران تلتزم بتوجيهات خامنئي بشأن التفاهم مع واشنطن

البلاد (طهران)

أكدت هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة في إيران، أن أي تحرك يتعلق بالتفاهمات أو المفاوضات مع الولايات المتحدة، يجب أن يتم في إطار التوجيهات والآراء المنسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في موقف يعكس استمرار التباين داخل المؤسسة الإيرانية بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن، رغم استمرار المسار التفاوضي بين الجانبين.

ودعت الهيئة في بيان صدر أمس (الاثنين)، جميع المسؤولين الإيرانيين إلى الالتزام الكامل بما وصفته بالمواقف والتوجيهات “الهادية” للمرشد الجديد، معتبرة أن رؤيته ينبغي أن تشكل مرجعاً لمؤسسات الدولة في إدارة الملفات السياسية والإستراتيجية؛ وفي مقدمتها العلاقة مع الولايات المتحدة.

واتهم البيان واشنطن بتكرار نقض مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، مؤكداً أن أي خطوات تهدف إلى حماية حقوق إيران، أو متابعة تنفيذ التفاهمات يجب أن تنطلق من رؤية المرشد، واصفاً الالتزام برأي المرشد بأنه واجب وركيزة أساسية؛ للحفاظ على وحدة البلاد واتخاذ القرار السياسي.

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل داخل إيران منذ توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، حيث برزت انقسامات بين مؤيدي استمرار المفاوضات والداعين إلى تشديد الموقف تجاه واشنطن. وكان عدد من أعضاء مجلس خبراء القيادة قد نشروا في يوليو الماضي رسالة تضمنت شروطاً ومواقف؛ اعتبرها مراقبون متعارضة مع بعض بنود مذكرة التفاهم الثنائية.

كما ازدادت الضغوط على فريق التفاوض الإيراني عقب تداول رسالة منسوبة إلى مجتبى خامنئي أشارت إلى أنه كانت لديه- من حيث المبدأ- رؤية مختلفة تجاه الاتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما عزز التكهنات بشأن تأثير القيادة الإيرانية الجديدة في رسم مسار المفاوضات المقبلة، ومدى إمكانية التوصل إلى تفاهمات نهائية مع واشنطن في ظل استمرار الخلافات الداخلية والتباينات السياسية حول مستقبل العلاقة بين البلدين.