انطلاق منافسات بطولة موسم جدة للشطرنج 2026

البلاد (جدة)
انطلقت منافسات بطولة موسم جدة للشطرنج 2026م، التي تنظمها جمعية “كتايا” للرياضات الذهنية، وذلك ضمن مجهودات وزارة الثقافة لإعادة إحياء جدة التاريخية وتعزيز مكانتها بوصفها موقعًا تراثيًا حيًّا ووجهة ثقافية تحتضن الفنون والتجارب التفاعلية، بما يعزز حضورها ملتقى للثقافات ومركزًا للإبداع.
واستضافت الفعاليات المقامة في ميدان الثقافة بجدة التاريخية، نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف دول العالم، حيث تستمر منافسات بطولة الشطرنج حتى 14 أغسطس 2026، فيما تتواصل فعاليات جدة التاريخية للرياضات الذهنية حتى 29 أغسطس 2026، متضمنةً بطولات وأنشطة مجتمعية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
واستضافت الفعاليات المقامة في ميدان الثقافة بجدة التاريخية، نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف دول العالم، حيث تستمر منافسات بطولة الشطرنج حتى 14 أغسطس 2026، فيما تتواصل فعاليات جدة التاريخية للرياضات الذهنية حتى 29 أغسطس 2026، متضمنةً بطولات وأنشطة مجتمعية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
وتواصل وزارة الثقافة مجهوداتها لترسيخ مكانة جدة التاريخية وجهة وطنية رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية، بما تمتلكه من إرث تاريخي ومقومات حضارية، لتوفر بيئة مميزة تحتضن الفعاليات النوعية وتسهم في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.
وتهدف البطولة إلى نشر ثقافة الرياضات الذهنية، واكتشاف المواهب الوطنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يعكس الحضور المتنامي للمملكة على خارطة استضافة البطولات الرياضية الدولية، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم جودة الحياة وتمكين القطاع غير الربحي.