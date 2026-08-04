انطلاق اختبارات أولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة

أدَّى 60 طالبًا وطالبة يمثلون 19 دولة اليوم (الثلاثاء)، الاختبار العملي، أول اختبارات منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026″، الذي تستضيفه المملكة بمدينة جدة، بعد ترجمة أسئلته إلى لغات الدول المشاركة بإشراف نحو 60 متخصصًا علميًا دوليًا.

واستغرق الاختبار العملي 5 ساعات، لاختبار قدرات الطلبة على تطبيق المفاهيم العلمية وإجراء التجارب وتحليل النتائج، بوصفه أحد الاختبارين الرئيسيين في الأولمبياد، الذي يُعد من أبرز المسابقات العلمية الدولية المتخصصة في العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية لطلبة المرحلة الثانوية المتميزين في هذا المجال.

وكان قادة فرق الدول المشاركة قد عقدوا، مساء أمس، جلسة علمية لمناقشة أسئلة الاختبار العملي واعتمادها وترجمتها إلى لغات الدول المشاركة؛ تمهيدًا لتقديمها للطلبة وفق المعايير المنظمة للمنافسات.

ويتضمن الأولمبياد اختبارين رئيسين، عمليًا ونظريًا، تبلغ مدة كل منهما خمس ساعات، ويُعدان وفق معايير علمية دقيقة، يشرف المجلس الدولي للأولمبياد على إعدادها واعتمادها وتقييم نتائجها، في بيئة تنافسية تقيس معارف الطلبة ومهاراتهم العلمية وقدراتهم على التحليل والتطبيق.

وتستضيف المملكة أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك عبدالعزيز تحت شعار “عقول متوهجة، لمستقبل واعد”.

ويعكس تنظيم الأولمبياد، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، اهتمام المملكة بدعم الشباب وتمكين المواهب العلمية والاستثمار في الإنسان، وتعزيز مكانتها وجهةً دوليةً رائدةً لاستضافة المحافل العلمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل.

يُذكر أن أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO) يُعد من أبرز المسابقات العلمية الدولية الموجهة لطلبة المرحلة الثانوية، ويهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتنمية معارف الطلبة ومهاراتهم في العلوم النووية، وتحفيزهم على الابتكار والبحث العلمي، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على الإسهام في إيجاد حلول علمية تدعم التنمية المستدامة عالميًا.