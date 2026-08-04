الهلال يتمسك بمطالبه المالية في صفقة كانسيلو

كشفت تقارير برتغالية عن تحرك جديد من نادي برشلونة لحسم التعاقد بشكل نهائي مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات التي قدمها بقميص الفريق الكتالوني خلال فترة إعارته.

وذكرت صحيفة “أو جوجو” البرتغالية أن برشلونة أعد عرضًا رسميًا لضم كانسيلو بعقد يمتد لموسمين، بناءً على رغبة المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي يرى في اللاعب أحد العناصر الأساسية ضمن مشروعه الفني للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تسعى لإنهاء المفاوضات في أسرع وقت، لضمان انضمام كانسيلو إلى معسكر الفريق واستكمال استعداداته قبل انطلاق المنافسات المحلية والأوروبية.

وكان الدولي البرتغالي قد دافع عن ألوان برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الهلال، حيث أبدى رغبته في مواصلة مشواره مع النادي الإسباني وعدم العودة إلى الدوري السعودي.

ورغم تقدم المفاوضات، لا تزال الصفقة تصطدم بالمطالب المالية للهلال، إذ تعمل إدارة برشلونة بالتنسيق مع وكيل أعمال اللاعب للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله بشكل نهائي.