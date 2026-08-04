الكشف عن موعد قرعة النسخة الثالثة من “أبطال الخليج” للأندية

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدًا لإجراء مراسم قرعة النسخة الثالثة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 30 أبريل 2027.

موعد القرعة

وأوضح الاتحاد الخليجي أن مراسم سحب القرعة ستقام عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء.

ووفقًا للائحة التنظيمية، سيتم توزيع الأندية الـ12 المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، على أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، فيما تقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

أكبر مشاركة

وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها، بعد زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 فريقًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة، ورفع المستوى التنافسي، وتعزيز مكانة البطولة على مستوى المنطقة.

وتضم قائمة الأندية المشاركة:

السعودية: الاتفاق، نيوم.

الإمارات: النصر، عجمان.

قطر: الدحيل، قطر.

العراق: أربيل، الزوراء.

سلطنة عُمان: الشباب.

البحرين: الرفاع.

الكويت: كاظمة.

اليمن: شعب حضرموت.

ويأتي الإعلان المبكر عن موعد القرعة لإتاحة الفرصة أمام الأندية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق البطولة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الفرق ورفع جودة المنافسة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية.