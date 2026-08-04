«الصناعة» تنفذ 1533 زيارة رقابية على المنشآت خلال يونيو

البلاد (الرياض)

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، (1,533) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر يونيوالماضي، ركزت على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال شهر يونيو 2026 شملت (451) زيارة للمصانع في المنطقة الشرقية، و(384) زيارة في منطقة الرياض، و(346) زيارة في منطقة مكة المكرمة.

إضافة إلى (99) زيارة في منطقة القصيم، و(89) زيارة في منطقة عسير، و(61) زيارة في منطقة المدينة المنورة، و(34) زيارة في منطقة تبوك، و(28) زيارة في منطقة الباحة، و(24) زيارة في منطقة جازان، و(11) زيارة في منطقة حائل، و(4) زيارات في منطقة الجوف، وزيارة واحدة في كل من منطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية.

وأكد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية مطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.