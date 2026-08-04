السنغالي ديون لوبي يقترب من الاتحاد

كشفت تقارير عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع اللاعب ديون لوبي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل 2026-2027.

وبحسب ما أورده الصحفي سانتي أونا، فإن ديون لوبي بات في طريقه للانضمام إلى صفوف الاتحاد، مشيرًا إلى أن اللاعب سيوقع للنادي، في خطوة تعكس تقدم المفاوضات بين الطرفين.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل العقد أو مدة ارتباط اللاعب بالنادي، في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

يملك ديون لوبي تجربة احترافية متصاعدة جعلته أحد أبرز لاعبي الوسط الدفاعي في الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة.

وبدأ اللاعب السنغالي مسيرته في أكاديمية ستاد ريمس الفرنسي، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول، حيث اكتسب خبرة اللعب في الدوري الفرنسي، ثم انتقل إلى ألميريا الإسباني في صيف 2023، ليواصل تطوره ويثبت نفسه كعنصر أساسي في خط الوسط بفضل قدراته البدنية الكبيرة، وقراءته المميزة للمباريات، ودوره البارز في استعادة الكرة وبناء الهجمات من الخلف.

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض لوبي أكثر من 150 مباراة رسمية على مستوى الأندية، فيما تجاوزت مشاركاته مع ألميريا 70 مباراة في مختلف المسابقات، كما يمثل أحد العناصر الدولية في منتخب السنغال الأول. وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 15 مليون يورو، وهو ما يعكس المكانة التي وصل إليها في الكرة الأوروبية، الأمر الذي يجعل اقترابه من الانضمام إلى الاتحاد صفقة تحمل إضافة فنية كبيرة لخط الوسط، خاصة مع امتلاكه الخبرة في الدوريات الأوروبية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل وسط الملعب.