السعوديون يرفعون قيمة ملكياتهم في«تداول» إلى 2.38 تريليون دولار

البلاد (الرياض)

كشفت مؤشرات سوق الأسهم إلى ارتفاع قيمة الملكية الإجمالية للمستثمرين السعوديين في سوق الأسهم السعودية الرئيسة “تداول” بنهاية شهر يوليو 2026م بواقع 7.06 مليار دولار (26.48 مليار ريال) عن الشهر السابق، بدعم من ارتفاع القيمة السوقية لملكية المؤسسات؛ بفضل الجهات الحكومية. ووصلت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين إلى 2.384 تريليون دولار (8.941 تريليون ريال) بنهاية يوليو، مقابل 2.377 تريليون دولار (8.914 تريليون ريال) بنهاية شهر يونيو 2026م، بحسب التقرير الشهري الصادر أمس شركة تداول السعودية. وشكلت ملكية المستثمر السعودي في السوق الرئيسية ما يعادل 85.96% من ملكية الأسهم الحرة بنهاية يوليو، و94.58% من نسبة ملكية الأسهم المصدرة.

410.8 مليون دولار صافي شراء للمؤسسات السعودية بسوق الأسهم خلال يوليو

أسواق المال. وزادت ملكية السعوديين في”تداول” بدعم من ارتفاع قيمة ملكية المؤسسات السعودية بنهاية يوليو بواقع 11.9 مليار دولار (44.63 مليار ريال)، لتصل ملكيتهم الإجمالية إلى 2.168 تريليون دولار (8.131 تريليون ريال)، مقابل 2.156 تريليون دولار (8.086 تريليون دولار) بنهاية شهر يونيو الماضي.