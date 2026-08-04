الرئاسة الفلسطينية تطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار.. مجلس السلام يكثف جهوده لاحتواء التصعيد في غزة

البلاد (غزة)

تكثفت الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد في قطاع غزة، مع إعلان الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة، نيكولاي ملادينوف، أن المجلس والدول الوسيطة يعملان بشكل مكثف لخفض التوتر وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ اتفاق التسوية، وذلك عقب موجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي خلفت خسائر بشرية وأضراراً واسعة في القطاع.

ووصل ملادينوف إلى إسرائيل لبحث آليات تنفيذ اتفاق غزة، في إطار جولة من الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية، بالتزامن مع مساعٍ تقودها الدول الوسيطة لدفع العملية السياسية ومنع انزلاق الأوضاع إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري.

وأوضح ملادينوف، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، أن الضربات التي استمرت يومين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن سقوط مدنيين وتدمير مخزونات من الأدوية يعتمد عليها السكان، مؤكداً أن فريقه يعمل على مدار الساعة مع إسرائيل وحركة حماس والوسطاء والشركاء الإقليميين؛ لتثبيت التهدئة وتهيئة البيئة المناسبة للتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد المسؤول الدولي على أن تنفيذ اتفاق التسوية يتطلب التزاماً متبادلاً من جميع الأطراف، مؤكداً أن كلاً من إسرائيل وحركة حماس تتحملان مسؤولية تنفيذ البنود المتفق عليها؛ بما يضمن استدامة وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار.

وفي المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إسرائيل تواصل حربها على الشعب الفلسطيني رغم الإعلان عن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرة من تجاهل الجهود الدولية الرامية إلى وقف ما وصفته بجرائم الإبادة بحق الفلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها، يمثل امتداداً للحرب التي تستهدف الوجود الفلسطيني وقضية اللاجئين، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من الاتفاق، ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة ضربات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس خلال اليومين الماضيين، مؤكداً تدمير مستودعات للأسلحة، ومقتل ثلاثة من عناصر الحركة، بينهم قائد كتيبة جباليا، في إطار عملياته العسكرية داخل القطاع.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 19 شخصاً وإصابة 35 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية، ما زاد من المخاوف بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتدهور الخدمات الأساسية في القطاع.