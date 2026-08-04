السياسة

“الخريجي” يبحث تعزيز العلاقات الثنائية في بنغلاديش

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1448 هـ       4 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (دكا)

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور خليل عبدالرحمن، ووزير الداخلية صلاح الدين أحمد، وذلك في مقر وزارة الخارجية البنغلاديشية بالعاصمة دكا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آليات تكثيف التنسيق والتعاون المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير الدكتور محمد الشمري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن عبيه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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