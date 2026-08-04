“الخريجي” يبحث تعزيز العلاقات الثنائية في بنغلاديش

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور خليل عبدالرحمن، ووزير الداخلية صلاح الدين أحمد، وذلك في مقر وزارة الخارجية البنغلاديشية بالعاصمة دكا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آليات تكثيف التنسيق والتعاون المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير الدكتور محمد الشمري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن عبيه.