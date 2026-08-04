“الحج” تعتمد تقييم شركات خدمة الحجاج لموسم 1447

اعتمدت وزارة الحج والعمرة “الحج” نتائج تقييم شركات تقديم الخدمة لضيوف الرحمن لموسم حج 1447، وذلك ضمن سعيها المتواصل لتطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن وتعزيز الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة؛ ويأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن نتائج التقييم شملت الشركات المتعاقدة مع مكاتب شؤون ضيوف الرحمن، والشركات المتعاقدة مع المنظمين التابعين، وشملت كذلك الشركات التي عملت بنموذج الحج المباشر، وصُنفت الشركات في كل مسار إلى ثلاث درجات؛ وتضمنت الدرجة الأولى أداءً متميزًا، والثانية أداءً جيدًا جدًا، والثالثة أداءً جيدًا، وذلك وفقًا للنتائج المعتمدة.

وأفادت الوزارة أن التقييم يُحدَّث سنويًا عقب كل موسم حج، ويستند إلى معيارين رئيسين تشمل الامتثال والالتزام بنسبة 60% وجودة أداء الخدمات بنسبة 40%، ويعتمد التقييم على الرصد الميداني والبيانات والشواهد الموثقة وقياس رضا ضيوف الرحمن.

وتستقبل الوزارة الاعتراضات وتدرسها وتعالجها قبل اعتماد النتائج النهائية، ويضمن هذا الإجراء دقة التقييم وعدالته مما يعكس التزامها بالمعايير العالية.

وأكدت “الحج” أن نشر نتائج التقييم يعزز مبدأ الشفافية ويُطلع الجهات ذات العلاقة على مخرجاته ويهدف هذا النشر إلى تحفيز شركات تقديم الخدمة على مواصلة تطوير أدائها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد ونشر نتائج التقييم يمثل امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق قياس موضوعي وعادل لأداء الشركات، ويعزز هذا الإجراء الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

ويدعم التقييم التحسين المستمر والقرارات التنظيمية فضلًا عن ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الشركات ويشجعها على تبني أفضل الممارسات التشغيلية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال المواسم المقبلة، ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على نتائج التقييم لموسم حج 1447 إلى زيارة موقعها الإلكتروني ولتقديم التفاصيل الكاملة الخاصة بنتائج التقييم.

ويؤكد هذا الإجراء مواصلة الوزارة جهودها لتحقيق التميز لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز مكانة المملكة في منظومة الحج العالمية.