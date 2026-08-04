الأمير عبدالعزيز بن سعود يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر السامي بتعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة

البلاد (الرياض)
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الثلاث عشرة في فترتها الثامنة، لمدة أربع سنوات.
وأكد سموه أن صدور الأمر السامي يجسد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ودعم مستمرين لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في الإسهام بتنمية مناطق المملكة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار سمو وزير الداخلية إلى أن مجالس المناطق، على مدى نحو ثلاثين عامًا، أسهمت في دعم التنمية المحلية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في المناطق، بمتابعة أصحاب السمو أمراء المناطق، مؤكدًا أن الفترة الثامنة ستواصل -بإذن الله- هذا النهج، من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية والإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وسأل سموه الله تعالى أن يوفق الأعضاء المعينين، وأن يعينهم على أداء مسؤولياتهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم التنمية في جميع مناطق المملكة.
وأكد سموه أن صدور الأمر السامي يجسد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ودعم مستمرين لمجالس المناطق، وتعزيز دورها في الإسهام بتنمية مناطق المملكة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار سمو وزير الداخلية إلى أن مجالس المناطق، على مدى نحو ثلاثين عامًا، أسهمت في دعم التنمية المحلية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في المناطق، بمتابعة أصحاب السمو أمراء المناطق، مؤكدًا أن الفترة الثامنة ستواصل -بإذن الله- هذا النهج، من خلال الاستفادة من الكفاءات الوطنية والإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وسأل سموه الله تعالى أن يوفق الأعضاء المعينين، وأن يعينهم على أداء مسؤولياتهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم التنمية في جميع مناطق المملكة.