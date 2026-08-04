اعتماد كأس الأمير محمد بن عبدالعزيز ضمن كؤوس حفل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

البلاد (الرياض)

في خطوة تعزز مسيرة دعم سباقات الخيل العريقة وتخليداً لذكرى الرموز الوطنية الخالدة، أعلن نادي سباقات الخيل اعتماد إقامة كأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز – رحمه الله –ضمن كؤوس حفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، لمهور السنتين، الذي يُقام سنوياً بدعم خاص وكريم من سموه.

ويشهد الحفل مشاركة نخبة من الأمهار والمهرات المهجنة الأصيلة بعمر سنتين، إلى جانب الخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، وسط ترقب واسع من الملاك والمشاركين.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على دعمه المستمر والمتنامي لسباقات الخيل، مؤكدًا ما يمثله هذا الدعم من أثر إيجابي في تعزيز قوة المنافسة والارتقاء بمستوى السباقات ومكانتها.

ويأتي اعتماد كأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز – رحمه الله –” تقديرًا لمكانته التاريخية وإسهاماته البارزة في خدمة الوطن ومسيرة بناء المملكة ونهضتها، وما يحمله الكأس من رمزية وطنية وقيمة معنوية رفيعة.

ويتضمن حفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ثلاثة كؤوس، تبلغ قيمة جائزة كل منها مليون ريال؛ إذ يُقام كأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز – رحمه الله – للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، من الإنتاج المحلي والمستورد، على مسافة 1600 متر، فيما خُصص كأس الأميرة صيتة بنت فهد الدامر للمهرات المهجنة الأصيلة بعمر سنتين، وكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد للأمهار المهجنة الأصيلة بعمر سنتين، ويُقام كلا السباقين على مسافة 1600 متر.

ومن المقرر أن يعلن نادي سباقات الخيل موعد إقامة الحفل ضمن البرنامج النهائي لموسم سباقات الرياض القادم.