استكمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، المقرر وصولهم يوم غدٍ الأربعاء للمدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وجاء ذلك بعد صدور موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة موزعين على 4 مجموعات خلال هذا العام الجاري، حيث تضم الدفعة الثانية 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 23 دولة من قارة أوروبا وآسيا.

وتشمل الدول المستضافة دول: البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وصربيا، والجبل الأسود، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفينيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، ومولدوفا، والنمسا، وسلوفاكيا، وإستونيا، وبولندا، وسويسرا، والعراق، والأردن، وسوريا.

وأعدت الوزارة برنامجًا ثريًا منوعًا للمستضافين خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة الروضة الشريفة، ومسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك زيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، ومعرض الوحي.