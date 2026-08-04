ارتفاع أرباح “السعودية للطاقة” إلى 6.7 مليار ريال بالنصف الثاني

أفادت الشركة السعودية للطاقة، اليوم (الثلاثاء)، بأنها حققت صافي ربح بلغ 4.89 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 5.28 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.4%، فيما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 7.5% إلى 6.72 مليار ريال في النصف الثاني من 2026 مقارنة بالمدة ذاتها من 2025.

الأرباح قفزت بنسبة 166.8% مقارنة بالربع الأول

وأرجعت الشركة في بيان على “تداول”، تراجع صافي أرباح الربع الثاني على أساس سنوي إلى ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة نتيجة توسع قاعدة الأصول التشغيلية ودعم موثوقية الخدمة الكهربائية، إضافة إلى ارتفاع صافي تكاليف التمويل المرتبطة بالحصول على تمويلات جديدة لتمويل خطط الإنفاق الرأسمالي، وهو ما قابله جزئيًا نمو الإيرادات التشغيلية.

وقالت الشركة، إن إيراداتها ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 30.86 مليار ريال، مقابل 27.72 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بنمو سنوي بلغ 11.3%، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الثاني من 2023 مدفوعًا بنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، وارتفاع التكاليف المستردة للطاقة، وزيادة إيرادات عقود تطوير وإدارة المشاريع والتي تخص إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء السعودية للطاقة، واستمرار نمو قاعدة العملاء.

في السياق، أشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال الربع الثاني قفزت بنسبة 166.8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بحيث بلغت آنذاك 1.8 مليار ريال، مبينة أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 7.5% إلى 6.72 مليار ريال، مقابل 6.25 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي، كما نمت الإيرادات نصف السنوية بنسبة 10.5% إلى 52.20 مليار ريال، مقارنة مع 47.22 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت السعودية للطاقة نموًا ماليًا مستمرًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بتوسع قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع الإيرادات المطلوبة، والنمو المتواصل في قاعدة العملاء، وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 52.2 مليار ريال، في حين ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 8.2% ليصل إلى 21.5 مليار ريال.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 38.7 مليار ريال، وذلك على أساس مُعدَّل بعد خصم قيمة المبالغ المستحقة الدفع والمشاريع الممولة من العملاء في قطاع النقل والتوزيع، مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وقد تركزت الاستثمارات على توسيع شبكات النقل والتوزيع، ومنظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، ومشاريع البنية التحتية لتوليد الطاقة، مع مواصلة تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة م. خالد الغامدي، إن أداء الشركة في النصف الأول من عام 2026 يعكس مرونة نموذج أعمالنا المنظم والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتها، وقد واصلت خلال هذه الفترة تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية في المملكة، ورفع مستوى الموثوقية التشغيلية، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد ودعم التحول الاقتصادي في المملكة.

وأكد الغامدي أن استمرار تسجيل نمو مزدوج الرقم في قاعدة الأصول المنظّمة يعكس رؤية أوضح عن الأرباح، ويرسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو طويل الأجل قائم على البنية التحتية، وبالتوازي مع ذلك، فإن الاستثمارات مستمرة في توسيع شبكات النقل والتوزيع، وبناء منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية يسهم في إنشاء منظومة طاقة أكثر مرونة وموثوقية.

وأضاف أن هذه المقومات تعزز مكانة السعودية للطاقة كشركة وطنية رائدة منظمة وعالية الجودة في قطاع المرافق، مبينًا مواصلة التركيز على بناء منظومة طاقة متكاملة وذكية تدعم رؤية السعودية 2030 وتحقق قيمة مستدامة لجميع الشركاء.