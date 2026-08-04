إطلاق تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة، تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن، لفتح المجال أمام المبتكرين والمصممين والمطورين والجهات المتخصصة لتقديم تصورات مبتكرة قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير المظلات الشخصية المستخدمة خلال موسمي الحج والعمرة.

ويستهدف التحدي تطوير نموذج أولي لمظلة مبتكرة قابلة للتنفيذ، تتميز بخفة الوزن وسهولة الحمل والاستخدام، وتوفر حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية، وتتحمل الظروف المناخية وكثافة الحشود، مع مراعاة الهوية البصرية للمشاعر المقدسة وإمكانية إنتاجها وتشغيلها على نطاق واسع.

ويتضمن مسار المشاركة 5 مراحل تبدأ بالتسجيل والاطلاع على أهداف التحدي ومعايير التقييم، ثم حضور الورش التعريفية، يليها تطوير النموذج الأولي، وتسليم النماذج، وصولًا إلى مرحلة التقييم والتحكيم واختيار النماذج الفائزة وفق معايير تشمل تجربة المستخدم، والسلامة وإدارة الحشود، وجودة التصميم واستدامته، والابتكار، والجدوى وقابلية التطبيق.

وأكدت الوزارة أن التحدي يركز على الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين تجربة استخدام المظلات، وتقليل الإجهاد الحراري أثناء التنقل، ودعم انسيابية الحركة في مواقع الكثافة، إلى جانب توحيد الهوية البصرية للمظلات المستخدمة خلال موسمي الحج والعمرة، بما يواكب مستهدفات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.