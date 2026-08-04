إثراء يستعرض الأعمال الخمسة المتأهلة للدورة السابعة من “جائزة إثراء للفنون”

البلاد (الدمام)

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، – مبادرة أرامكو السعودية- عن افتتاح معرض الأعمال الفنية المتأهلة للدورة السابعة من “جائزة إثراء للفنون”، إحدى أكبر الجوائز الفنية في الشرق الأوسط، وهي جائزة أطلقها المركز في عام 2017 تقام كل عامين، تهدف إلى دعم الفن المعاصر في العالم العربي، حيث توفر منصة حيوية عالمية للفنانين المشاركين، فيما تقدم الجائزة منحة مادية للعمل الفني الفائز، كما سيُضاف إلى المجموعة الدائمة لمركز إثراء، مما يعزز دور إثراء في دعم الفنانين، ويبني جسور الحوار الثقافي من خلال ممارسات فنية متنوعة.

ويحتضن إثراء المعرض الذي انطلق أمس الاثنين 3 أغسطس، والذي يضم أعمال الفنانين الخمسة المدرجين في القائمة النهائية: أسيل اليعقوب، وبادي دلول، وهبة أمين المحاملي، وآلاء يونس، وجواد المالحي. وتتناول الأعمال وسائط فنية متعددة تشمل التركيبات الفنية، والرسم، والمنسوجات، والأعمال المفاهيمية، وتعكس عمقًا فكريًا واضحًا وتفاعلاً مع السياقات التاريخية والثقافية والمادية.

وقالت فرح أبو شليح، رئيسة متحف إثراء: “يعكِس هذا المعرض التطور المستمر الذي تشهده “جائزة إثراء للفنون” بوصفها منصة حيوية للإنتاج الفني والحوار الثقافي. ومن خلال عرض جميع الأعمال المدرجة في القائمة النهائية تحت سقف واحد، نسعى إلى إتاحة فرصة أعمق للجمهور للتفاعل مع الأفكار والعمليات الإبداعية والرؤى التي تسهم في تشكيل ملامح الفن المعاصر في المنطقة”.

ويمثل المعرض تطورًا نوعيًا في مسيرة “جائزة إثراء للفنون”، إذ يجمع لأول مرة جميع الأعمال المرشحة في القائمة النهائية ضِمن منصة عامة واحدة. ومن خلال استضافته في الظهران، مما يعزز الحوار بين الجمهور الإقليمي والدولي، ويسهم في دعم وتطور الممارسات الفنية للفنانين المشاركين وإثراء إرثهم الإبداعي.

وقد تم اختيار الفنانين المدرجين في القائمة النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الخبراء في مجال التقييم الفني، والأكاديميين، والفنانين، ومن بينهم فرح أبو شليح، رئيسة المتحف في إثراء، وطارق أبو الفتوح، المقيّم الفني المستقل والمدير الفني، والدكتورة ندى شبوط، مؤرخة الفن وأستاذة تاريخ الفن في جامعة نورث تكساس، وجيروم سانس، المقيّم الفني والمؤسس المشارك لمتحف قصر طوكيو، ونادية الكعبي، الفنانة والحائزة على جائزة إثراء للفنون في دورتها الرابعة.

وتواصل جائزة إثراء للفنون دعم الفنانين في المنطقة، وتعكس دعم إثراء للممارسات الإبداعية التحويلية التي تدفع بحدود الفن إلى آفاق جديدة، وتحفز التبادل الفني المؤثر، وتسلط الضوء على رؤى فنية فريدة في المشهد الثقافي المتطور بوتيرة متسارعة.