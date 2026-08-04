أرباح “أرامكو” ترتفع 42% إلى 121.51 مليار بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” أكبر شركة نفط وطنية في العالم، ارتفاع صافي الربح العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 41.9% في الربع الثاني من 2026، إلى نحو 121.51 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 85.63 مليار ريال للربع ذاته من عام 2025.

وذكرت “أرامكو” في بيان على “تداول”، أن الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في تكاليف التشغيل وارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة المدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة.

وبلغ صافي الدخل المعدل 125.20 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2026، وكان إجمالي التعديلات البالغ 2.60 مليار ريال يتعلق بشكل رئيس بتعديل تكلفة الاستبدال، وخسائر الفترة من الموجودات المصنفة كمعدة للبيع، وبنود التعديل المتعلقة بتكاليف التمويل.

وبلغت الإيرادات 450.77 مليار ريال عن الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 378.83 مليار ريال للربع ذاته من عام 2025 بزيادة 19%، وكان الارتفاع في الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 1.15% مقارنة بنحو 120.13 مليار ريال للربع الأول من عام 2026، ويعزى الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة المدفوع بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع تكاليف التشغيل.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع صافي الربح العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 33.27% إلى 241.64 مليار ريال عن النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 181.31 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2025، وكان الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع ضرائب الدخل والزكاة المدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت “أرامكو”، توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2026، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح التي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، مبينة أن مجلس الإدارة أقر أمس توزيع أرباح إجمالية بقيمة 82.06 مليار ريال.

وأوضحت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ حوالي 241.86 مليار سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع حوالي 0.091 دولار (0.3393 ريال)، مشيرة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 19 أغسطس 2026، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في 27 أغسطس 2026.

في السياق ذاته، أعلنت أرامكو زيادة إنتاج النفط الخام في حقل الظلوف وتوسعة معمل الغاز في الفاضلي على المسار الصحيح لإنجازهما في عامي 2026 و2027 على التوالي، مضيفة أن أعمال المرحلة الأولى بمعمل الغاز في الجافورة حافظت على إنتاج ثابت من غاز البيع، بينما واصلت أعمال المرحلة الثانية أنشطة المشتريات والبناء، ومن المتوقع اكتمالها في عام 2027.

وأشارت إلى أن اتفاقية بيع جميع حصص أرامكو السعودية في بريفكيم تدعم التحسين الاستراتيجي لمحفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

من جانبه، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، إن أداء “أرامكو” في النصف الأول من عام 2026، تميز بمرونة عالية بفضل كفاءة وتفاني موظفينا، وجاهزية أعمالنا وعملياتنا للاستجابة لمتغيرات السوق المتسارعة.

وأضاف أنه رغم اضطراب الإمدادات غير المسبوق في مضيق هرمز، فإن الشركة تواصل قدرتها على المحافظة على استمرارية الأعمال بالاستفادة من قاعدة أصولنا المتنوعة والبنية التحتية الاستراتيجية التي يعززها التخطيط على مدى عقود، ومن هذه الأصول خط أنابيب شرق – غرب، وطاقة التخزين، وقدرات التصدير، مما مكن الشركة من مواصلة الإنتاج والنقل والتصدير، مع المضي قدمًا في المشاريع الرئيسة رغم الظروف الإقليمية الصعبة.

وأشار إلى أنه مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض المخزونات العالمية، تبرز أهمية أمن الطاقة وإضافة مصادر جديدة للطاقة أكثر من أي وقت مضى، ولذلك فإن قدرة أرامكو على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق على المدى القصير، إلى جانب القدرة على زيادة الإنتاج، والتركيز على الاستثمار الاستراتيجي واستخدام التقنية، تعزز مكانة الشركة الراسخة في الاقتصاد العالمي.

وأكد الناصر على أن الشركة تواصل مسيرتها في النصف الثاني من العام بزخم مالي وتشغيلي متين، مع أحد أقوى المراكز المالية في القطاع، وتوزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة، وتركيز واضح على أهداف النمو الاستراتيجية، وحتى في ظل الفترات التي يسودها عدم اليقين، تظل أرامكو ملتزمة بأولوياتها على المدى البعيد، وقد أسهم التنفيذ المنضبط، إلى جانب كفاءة أعمالنا الأقل تكلفة والأعلى موثوقية، في دعم تحقيق ربحيتنا.