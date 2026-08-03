19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج في 2025

أصدر برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تقريره السنوي لعام 2025م تحت شعار “#شرف_وأثر”، مستعرضًا أبرز المنجزات التي حققتها منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وما أثمرت عنه المبادرات والمشروعات من تطوير مستمر في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، بما يعزّز جودة رحلتهم، ويثري تجربتهم من التخطيط للرحلة حتى عودتهم إلى أوطانهم.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025م شهد قدوم أكثر من 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج، منهم 18.03 مليون معتمر، و 1.5 مليون حاج، بنسبة نمو بلغت 114% للمعتمرين مقارنة بعام 2022م، في إنجاز يعكس جاهزية المنظومة وكفاءة الخدمات المقدمة، ورغم التضاعف المستمر في الأعداد، واصلت مؤشرات تجربة ضيوف الرحمن تحقيق مستويات رضا مرتفعة؛ إذ بلغت نسبة رضا الحجاج 91%، فيما بلغت نسبة رضا المعتمرين 94% متجاوزةً بذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030 لكلا المؤشرين، واستقبلت الروضة الشريفة أكثر من 16 مليون زائر خلال عام 2025م، وارتفعت نسبة رضا الزوار إلى 88% مقارنة بـ57% في عام 2022م، بما يؤكد أثر الجهود المبذولة في تطوير الخدمات وتيسير أداء المناسك وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأوضح التقرير أن البرنامج عمل على تنفيذ 87 مبادرة في عام 2025م بالشراكة مع أكثر من 60 جهة تنفيذية، محققًا نسبة امتثال بلغت 100% في تنفيذ المبادرات، بما يؤكد الاهتمام التاريخي الأصيل في خدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وأبان التقرير أن عدد المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية المؤهلة ارتفع إلى 87 موقعًا ووجهةً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استقبلت أكثر من 55 مليون زيارة، في خطوة تثري تجربة ضيوف الرحمن، وتعزّز ارتباطهم بالإرث التاريخي الإسلامي.

وسجّل التقرير مشاركة أكثر من 184 ألف متطوعًا ومتطوعة في خدمة ضيوف الرحمن خلال عام 2025م؛ مما يؤكد تنامي ثقافة العمل التطوعي لدى أبناء المملكة وبناتها، ودوره المحوري في الارتقاء بجودة الخدمات، كما حققت المملكة مراكز متقدمة في تصنيف المؤشرات الدولية، إذ جاءت مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عالميًّا في مؤشر المدن الأكثر استقبالًا للزوار الدوليين، فيما حصلت المدينة المنورة على المرتبة السابعة عالميًّا في مؤشر الأداء السياحي.

وامتدادًا لجهود تطوير الخدمات الرقمية، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد التأشيرات المصدرة للعمرة والزيارة والتأشيرات الأخرى بلغ 15.03 مليون تأشيرة، شكّلت تأشيرات العمرة منها 83%، فيما تصدّرت كل من باكستان وإندونيسيا ومصر الدول الأكثر قدومًا بتأشيرة العمرة، بما يعكس تكامل الجهود في تيسير رحلة ضيوف الرحمن والارتقاء بتجربتهم.