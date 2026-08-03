المحليات

130 كاميرا ذكية تراقب شبكة الطرق على مدار الساعة

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1448 هـ       3 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن مركز التحكم الذكي يواصل تعزيز جاهزية شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة اللوجستية من خلال منظومة متطورة تضم 130 كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على مراقبة شبكة الطرق على مدار الساعة.

وأكدت الهيئة أن المركز يسهم في دعم سرعة الاستجابة للحوادث والظروف الطارئة، ورفع مستويات السلامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، عبر متابعة الحركة المرورية بشكل لحظي واتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن المركز، الذي يُدار بكفاءات وطنية، يتيح رصد أعداد المركبات وتصنيفها، ومتابعة حالات تباطؤ الحركة على شبكة الطرق بشكل فوري، بما يعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية ويدعم انسيابية التنقل.

وأضافت أن المركز يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة، كما يوجّه فرق الصيانة إلى مواقع التدخل الميداني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الاستجابة ورفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق والمحافظة على انسيابية الحركة.

وشددت الهيئة العامة للطرق على أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الذكي يأتي ضمن جهودها لتطبيق أحدث الحلول التقنية في إدارة وتشغيل شبكة الطرق، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، ويعزز مستويات السلامة، ويدعم مستهدفات برنامج قطاع الطرق في المملكة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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