130 كاميرا ذكية تراقب شبكة الطرق على مدار الساعة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن مركز التحكم الذكي يواصل تعزيز جاهزية شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة اللوجستية من خلال منظومة متطورة تضم 130 كاميرا مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على مراقبة شبكة الطرق على مدار الساعة.

وأكدت الهيئة أن المركز يسهم في دعم سرعة الاستجابة للحوادث والظروف الطارئة، ورفع مستويات السلامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، عبر متابعة الحركة المرورية بشكل لحظي واتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن المركز، الذي يُدار بكفاءات وطنية، يتيح رصد أعداد المركبات وتصنيفها، ومتابعة حالات تباطؤ الحركة على شبكة الطرق بشكل فوري، بما يعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية ويدعم انسيابية التنقل.

وأضافت أن المركز يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة، كما يوجّه فرق الصيانة إلى مواقع التدخل الميداني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الاستجابة ورفع كفاءة تشغيل شبكة الطرق والمحافظة على انسيابية الحركة.

وشددت الهيئة العامة للطرق على أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الذكي يأتي ضمن جهودها لتطبيق أحدث الحلول التقنية في إدارة وتشغيل شبكة الطرق، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، ويعزز مستويات السلامة، ويدعم مستهدفات برنامج قطاع الطرق في المملكة.