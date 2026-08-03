قروض الأفراد تستحوذ على 42.6%.. «ساما» : 3.42 تريليون حجم الائتمان المصرفي

البلاد (الرياض)

أظهر تقرير البنك المركزي السعودي”ساما” لشهر يونيو 2026 أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي بلغ 3.42 تريليون ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.19 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 7.3%، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.75.%

وواصلت قروض الأفراد استحواذها على أكبر حصة من إجمالي الائتمان المصرفي، بعدما بلغت 1.45 تريليون ريال، ما يعادل نحو 42.6% من إجمالي التمويل، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 4%، بينما استقرت مقارنة بشهر مايو.

وحلت الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية بقيمة 419.23 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي و2.5% على أساس شهري، لتظل أكبر نشاط اقتصادي ممول بعد قروض الأفراد. وجاء قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه في المرتبة الثالثة بقيمة 248.86 مليار ريال، مسجلًا أكبر نمو شهري بين جميع القطاعات بنسبة 5.9%، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 24.9%، في واحدة من أعلى وتيرة نمو خلال يونيو.

واحتلت تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الرابعة بإجمالي تمويل بلغ 220.80 مليار ريال، تلتها الصناعات التحويلية بقيمة 199.42 مليار ريال، ثم الأنشطة المالية والتأمين بقيمة 195.58 مليار ريال، والتي سجلت نموا سنويا بلغ 16.8%.

ومن حيث معدلات النمو السنوي، تصدرت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية جميع القطاعات بارتفاع بلغ 31.2% لتصل قيمة الائتمان الممنوح لها إلى 14.67 مليار ريال، تلتها إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 24.9%، ثم أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 20.4%، فالأنشطة المالية والتأمين بنسبة 16.8%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 12.3%.

في المقابل، سجلت ثلاثة قطاعات فقط تراجعًا في الائتمان المصرفي مقارنة بـ يونيو 2025: تصدرها قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بأكبر تراجع سنوي بلغت نسبته 9.4% إلى 10.30 مليار ريال، يليه قطاع التعدين والمناجم الذي انخفض بنسبة 4.5% إلى 46.41 مليار ريال، ثم نشاط المعلومات والاتصالات الذي سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.7% إلى 28.03 مليار ريال، مقارنة بـ 28.51 مليار ريال في يونيو من العام الماضي.