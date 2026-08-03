تواصل عمليات القتل والدمار في قطاع غزة.. إسرائيل تتمسك بنزع سلاح حماس قبل الانسحاب

البلاد (غزة)

تمسكت إسرائيل بموقفها الرافض لأي انسحاب عسكري من قطاع غزة قبل تنفيذ نزع كامل لسلاح حركة حماس، مؤكدة أنها أبلغت الولايات المتحدة مخاوفها الأمنية من آلية تنفيذ الاتفاق المطروح، في وقت تواصل فيه قواتها عملياتها العسكرية والغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دورون شبيلمان، إن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن حماس ما زالت تعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد، محذراً من أن أي انسحاب إسرائيلي قبل تنفيذ نزع فعلي للسلاح سيمنح الحركة فرصة لإعادة انتشارها واستعادة بنيتها العسكرية، بما قد يهدد الأمن الإسرائيلي. وأضاف أن نزع السلاح يعني تسليم الأسلحة بالكامل، مؤكداً أن إسرائيل لن تقبل بأي إجراءات أقل من ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إحراز تقدم في خطة لوقف إطلاق النار تتضمن نزع سلاح حماس على مراحل، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية، وتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة القطاع بدعم دولي، إلى جانب نشر قوة أمنية دولية والإعداد لعملية إعادة الإعمار.

وبحسب مسودة الاتفاق، تبدأ عملية نقل أسلحة الشرطة التابعة لحماس إلى اللجنة الفلسطينية الجديدة فور مباشرتها مهامها، على أن تتبعها مراحل لتفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق العسكرية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، إلا أن تنفيذ هذه البنود لا يزال يواجه خلافات بشأن التوقيت وآليات التطبيق.

وفي الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سالم جمال عبد الرحمن أبو لبدة، قائد فصيل في وحدة “النخبة” التابعة لكتائب القسام، ومحمد عبد الناصر خطيب، قائد كتيبة المغازي، في غارتين منفصلتين جنوب ووسط قطاع غزة، مؤكداً أن الرجلين كانا يشاركان في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.

بالتوازي مع ذلك، استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، وفق مصادر طبية فلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عملياته تستهدف عناصر وبنى تحتية تابعة لحماس.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية والإقليمية لدفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن الخلاف حول أولوية نزع سلاح حماس، مقابل الانسحاب الإسرائيلي، لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام التسوية، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوتر الميداني في القطاع.