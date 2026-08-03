ترامب: القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق 

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يُصدق. يطلبون اجتماعًا، بل قد يقول البعض إنهم يتوسلون، ثم تبدأ المحادثات وتُحدد مواعيد لجولات أخرى، وبعد ذلك يعلنون بكل فخر أنهم لا يجرون أي مناقشات، وأنهم يتعاملون فقط مع عُمان”.

وأضاف أن طهران تواصل الحديث عن سيطرتها على مضيق هرمز، في حين أن المضيق “تحت سيطرة البحرية الأمريكية بالكامل”، على حد تعبيره، واصفًا ذلك بأنه “جدار الولايات المتحدة الفولاذي”.

وشدد ترامب على أن إيران “لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا”، مضيفًا: “لا شيء سيؤثر في إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يتغير شيء إلا بالتوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل”، معتبرًا أن بلاده تسعى إلى إنهاء أزمة تسببت بها إيران على مدى عقود.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن محادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين، دون أن يكشف عن مكان انعقادها أو الأطراف المشاركة فيها.

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المشاورات الجارية تقتصر على سلطنة عُمان.

وأوضح بقائي أن أي تفاهم مع سلطنة عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى عدم وجود خطط حاليًا لتبادل وفود بين طهران وواشنطن.