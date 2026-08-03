تتوزع على الائتمان المصرفي والاستثمارات في الأوراق المالية.. 3.265 تريليون ريال مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

البلاد( الرياض)

بلغت مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص 3.265 تريليون ريال بنهاية يونيو 2026 مقابل 3.249 تريليون ريال بنهاية مايو 2026 بزيادة 0.49%.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص تتوزع على قطاعين هما ” الائتمان المصرفي- الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة”، مضيفة، أن مطلوبات المصارف في السعودية في قطاع ” الائتمان المصرفي” بلغت 3.156 تريليون ريال بنهاية يونيو، مقابل 3.139 تريليون ريال بنهاية مايو 2026، حيث تتوزع مطلوبات” الائتمان المصرفي” على “قروض وسلف وسحوبات على المكشوف” والتي بلغت 3.134 تريليون ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.117 تريليون ريال بنهاية مايو 2026، وكذلك”كمبيالات مخصومة” التي بلغت 22.542 مليار ريال بنهاية يونيو، مقابل 22.619 مليار ريال بنهاية مايو 2026. وذكرت النشرة، أن مطلوبات المصارف في السعودية في قطاع ” الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة ” بلغت 108.990 مليار ريال بنهاية يونيو 2026 مقابل 109.738 مليار ريال بنهاية مايو 2026. وأكدت النشرة، أن مطلوبات المصارف في السعودية من القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 6.8% على أساس سنوي، حيث بلغت 3.265 تريليون ريال بنهاية يونيو 2026 مقابل 3.057 تريليون ريال بنهاية يونيو 2025. وأشارت النشرة إلى، أن مطلوبات المصارف في السعودية في قطاع” الائتمان المصرفي” بلغت 3.156 تريليون ريال بنهاية يونيو 2026 مقابل 2.959 تريليون ريال بنهاية يونيو 2025، فيما مطلوبات المصارف في السعودية في قطاع” الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة” بلغت 108.990 مليار ريال بنهاية يونيو 2026، مقابل 98.030 مليار ريال بنهاية مايو 2025.