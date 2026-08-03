أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الاثنين)، بدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026م عبر موقع قياس الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تنظيم مواعيد التسجيل للفئات والمراحل، وذلك لضمان تحسين التجربة وسهولة الوصول عبر موقع قياس، حيث يبدأ التسجيل في اختبارات التربوي العام والتخصصي لمن هم على رأس العمل من الرجال اليوم (الاثنين) 3 أغسطس، وللنساء في 10 أغسطس 2026م.

وبالنسبة لغير المجتازين للاختبارات السابقة، فيبدأ التسجيل للرجال في 5 أغسطس وللنساء في 12 أغسطس 2026م، كما يتاح التسجيل للجميع من الرجال في 9 أغسطس وللنساء في 16 أغسطس 2026م.

وأشارت الهيئة إلى أن فترة التسجيل في الاختبار التخصصي تنتهي في 28 أكتوبر 2026م، بينما ينتهي التسجيل في اختبار التربوي العام في 4 نوفمبر 2026م. وتُعقد اختبارات التخصصي من 18 حتى 31 أكتوبر 2026م، واختبارات التربوي العام من 6 حتى 7 نوفمبر 2026م.