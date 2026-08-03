المحليات

بدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1448 هـ       3 أغسطس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الاثنين)، بدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية لعام 2026م عبر موقع قياس الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تنظيم مواعيد التسجيل للفئات والمراحل، وذلك لضمان تحسين التجربة وسهولة الوصول عبر موقع قياس، حيث يبدأ التسجيل في اختبارات التربوي العام والتخصصي لمن هم على رأس العمل من الرجال اليوم (الاثنين) 3 أغسطس، وللنساء في 10 أغسطس 2026م.

وبالنسبة لغير المجتازين للاختبارات السابقة، فيبدأ التسجيل للرجال في 5 أغسطس وللنساء في 12 أغسطس 2026م، كما يتاح التسجيل للجميع من الرجال في 9 أغسطس وللنساء في 16 أغسطس 2026م.

وأشارت الهيئة إلى أن فترة التسجيل في الاختبار التخصصي تنتهي في 28 أكتوبر 2026م، بينما ينتهي التسجيل في اختبار التربوي العام في 4 نوفمبر 2026م. وتُعقد اختبارات التخصصي من 18 حتى 31 أكتوبر 2026م، واختبارات التربوي العام من 6 حتى 7 نوفمبر 2026م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *