القدية تطلق “مسار اللعب” لاستقطاب المهندسين السعوديين

أطلقت شركة القدية للاستثمار مبادرة “مسار اللعب”، وهي برنامج نوعي يهدف إلى استقطاب الكفاءات الهندسية السعودية من أصحاب الخبرات المهنية المتوسطة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يدعم احتياجات مدينة القدية الحالية والمستقبلية، ويسهم في إعداد جيل من القيادات الوطنية القادرة على قيادة مشاريع المدينة والمشاركة في تنفيذها.

وتستهدف المبادرة استقطاب مهندسين سعوديين لشغل وظائف بمستوى مدير في عدد من التخصصات الهندسية الرئيسة، استجابة للطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مراحل التطوير المتقدمة التي تشهدها مدينة القدية.

ويأتي إطلاق البرنامج امتدادًا لمنظومة المبادرات التي تنفذها شركة القدية للاستثمار لتطوير المواهب الوطنية، مع التركيز على المهنيين ذوي الخبرة والطموح لتولي أدوار قيادية مستقبلية داخل مشاريع المدينة.

ويخوض المشاركون مسارًا تطويريًا متكاملًا يجمع بين ممارسة المهام الوظيفية الفعلية، والمشاركة في مشاريع ذات أثر مباشر، والتعلم المتخصص، والتجارب العملية متعددة التخصصات، إلى جانب برامج الإرشاد المهني والتطوير القيادي والتقييم المستمر للجاهزية المهنية.

كما يتيح البرنامج، وفقًا لمستويات الأداء والكفاءة، فرصًا للتدرج الوظيفي وصولًا إلى مناصب مدير أول، بما يعزز بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة للمشاركين.

وأكدت مدير إدارة أول للتطوير التنظيمي والثقافة المؤسسية في شركة القدية للاستثمار مروج عبدالكريم أن مبادرة “مسار اللعب” تعكس التزام الشركة بتنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق طموحات مدينة القدية، مشيرة إلى أن البرنامج يجمع بين المسؤوليات العملية والتطوير المهني المنظم والإرشاد ونقل المعرفة لتمكين المهندسين السعوديين من أداء أدوار محورية في تطوير مشاريع المدينة.

وأضافت أن المبادرة تسعى إلى توفير بيئة داعمة للنمو المهني، عبر منح المشاركين فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرات القيادية والتقدم الوظيفي ضمن أحد أكبر المشاريع التنموية والترفيهية في المملكة.

ويستهدف البرنامج السعوديين الحاصلين على مؤهلات هندسية معتمدة ممن يمتلكون خبرات مهنية ذات صلة، مع توفير دعم مباشر من مديرين ومرشدين مهنيين ذوي خبرة لتعزيز نقل المعرفة ومساندة المشاركين طوال فترة البرنامج.

وتندرج مبادرة “مسار اللعب” ضمن جهود شركة القدية للاستثمار الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية وخلق مسارات مهنية نوعية للكفاءات السعودية، بالتزامن مع انتقال مدينة القدية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتنفيذ.

وأوضحت الشركة أن تفاصيل المبادرة، بما في ذلك شروط الأهلية والوظائف المتاحة وآلية التقديم، متاحة عبر صفحة الوظائف على موقع القدية الإلكتروني.