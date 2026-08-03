الرياض تنضم للمؤشر العالمي لجودة الحياة

البلاد (جدة

أعلن مركز برنامج جودة الحياة انضمام مدينة الرياض إلى المؤشر العالمي لجودة الحياة (QoLI)، الذي يقيس التقدم في تحسين مستوى معيشة السكان عبر عدة مؤشرات.