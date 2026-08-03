أكد التصدي لأي تجاوزات.. الزيدي: العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على الجوار

البلاد (بغداد)

أكدت الحكومة العراقية التزامها بمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداء أو تهديد يستهدف دول الجوار، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، معلنة اتخاذ إجراءات أمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي خروقات قد تؤثر في أمن المنطقة.

وترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي الزيدي، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لمناقشة المستجدات الأمنية، شدد خلاله على ضرورة التصدي لأي تجاوزات قد تنطلق من الأراضي العراقية، موجهاً بتشكيل لجنة أمنية مشتركة تتولى متابعة التحديات الميدانية ووضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خرق أمني.

وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون وحماية السيادة العراقية، مع مواصلة التنسيق بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان استقرار البلاد ومنع أي جهات من استغلال الأراضي العراقية للإضرار بالدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح البيان الرسمي أن بغداد تتمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي، وترفض أن تكون أراضيها ممراً أو منصة لأي أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن حماية الحدود وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوتر على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من مخاوف من اتساع نطاق الصراع، الأمر الذي دفع العراق إلى تشديد إجراءاته الأمنية والتأكيد على سياسة النأي بنفسه عن أي مواجهة إقليمية.

وتواصل الحكومة العراقية التأكيد على رفضها استخدام أراضي البلاد لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، مع استمرار التنسيق الأمني والعسكري؛ لضمان استقرار الحدود والحفاظ على أمن العراق ودول الجوار.