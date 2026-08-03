أكد أن تغيير سلوك النظام هدف واشنطن.. روبيو: الضغوط مستمرة على طهران

البلاد (واشنطن)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على إيران، مشدداً على أن المطلوب هو تغيير سلوك النظام الإيراني وسياساته، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمة.

وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة”فوكس نيوز”: إن إيران تواجه إدارة أمريكية تختلف عن سابقاتها، معتبراً أن الرئيس دونالد ترمب تبنى سياسة تقوم على ضغوط عسكرية واقتصادية غير مسبوقة، بعد سنوات من الاعتماد على ما وصفه بتهديدات غير مؤثرة واتفاقات لم تحقق نتائج ملموسة.

وأوضح أن هذه السياسة حالت دون تمكين إيران من بناء قدرات عسكرية تقليدية توفر حماية لبرنامجها النووي، مؤكداً أن الضغوط الأميركية أسهمت في إضعاف قدرات طهران العسكرية ودفعها نحو إعادة النظر في موقفها والعودة إلى طاولة المفاوضات. وشدد روبيو على أن حديثه عن ضرورة”تغيير النظام” لا يعني إسقاطه، وإنما تغيير نهجه وسلوكه، بما يسهم في خفض التوترات وتحقيق الاستقرار الإقليمي. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب استمرار الضغوط على إيران حتى تعود إلى المفاوضات بصورة جادة، معتبراً أن الجمع بين الضغوط العسكرية والدبلوماسية يمثل السبيل لدفع طهران إلى إبرام اتفاق جديد.

وفي سياق آخر، تناول روبيو العلاقات الأمريكية الصينية، مؤكداً أن الحفاظ على قنوات التعاون مع بكين يتطلب توازناً دقيقاً بين حماية المصالح الأمريكية وتجنب التصعيد. وحذر من أن أي مواجهة عسكرية أو اقتصادية مباشرة بين البلدين ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، داعياً إلى إدارة المنافسة بين القوتين بحذر. وتعكس تصريحات روبيو استمرار النهج الأمريكي القائم على ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، في ظل تزامن عدة أزمات دولية تشمل التوتر في الشرق الأوسط وتصاعد المنافسة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.