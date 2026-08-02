Team Spirit يتوج بلقب MLBB Mid Season Cup 2026 بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

(متابعة) محمد الجليحي

تُوج Team Spirit بلقب بطولة MLBB Mid Season Cup 2026، ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد تسعة أيام من المنافسات المحتدمة، ليصبح بذلك أول فريق من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يحقق هذا الإنجاز، إثر فوزه في المباراة النهائية على الفريق البورمي Yangon Galacticos.

ومن المعروف أن منافسات MLBB (موبايل ليجندز: بانغ بانغ) تشهد في العادة هيمنةً من فرق جنوب شرق آسيا، حيث تتصدر فرق ماليزيا وإندونيسيا والفلبين المراكز الأولى باستمرار. فعلى سبيل المثال، أحرز Team Liquid PHلقب بطولة Mid Season Cup عام 2025، بينما توج Aurora GamingPH بلقب بطولة العالم M7 في وقت سابق من هذا العام. ويشكل فوز TeamSpirit محطة مفصلية بالنسبة منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث يأتي بعد سنوات من الجهد المتواصل، ليكون بمثابة تحول هام في مشهد المنافسات الاحترافية للعبة موبايل ليجندز: بانغ بانغ.

وعزز من قوة المنافسة وجود جوائز مالية تتجاوز قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي، حيث واجه Team Spirit طريقاً شاقاً نحو اللقب بعد انتقاله إلى منافسات الفئة السفلى إثر خسارته أمام Team Vamos في دور المجموعات. إلا أن فوزه على Guangzhou Gaming ضمن له التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث واصل مشواره المثالي حتى بلغ المباراة النهائية دون أي خسارة.

ولم يسبق لأي من Team Spirit أو Yangon Galacticos بلوغ نهائي بطولة Mid Season Cup، كما تمثل هذه المباراة النهائي الأول لفريق من ميانمار منذ خمسة أعوام. وانطلقت المباراة النهائية، التي أقيمت بنظام الأفضل من سبع مواجهات، بقوة مع فوز Team Spirit بالمواجهة الأولى، إلا أن الإصرار الكبير الذي أبداه Yangon Galacticos كان مؤشراً على المنافسة المحتدمة التي ستشهدها المباراة. وتمكن الفريق البورمي من استعادة توازنه في المواجهة الثانية، بعدما فرض سيطرته منذ بدايتها، ليعادل النتيجة.

وواصل Team Spirit تفوقه بحسم المواجهتين الثالثة والرابعة، ليتقدم بنتيجة ثلاث مواجهات مقابل مواجهة واحدة، ويصبح على بعد فوز واحد فقط من حسم اللقب. غير أن Yangon Galacticos عاد بقوة وحقق انتصارين متتاليين أعادا المواجهة إلى التعادل بعد المباراة السادسة، ما فرض الاحتكام إلى مواجهة فاصلة بين الفريقين. وفي المواجهة الأخيرة، حسم Team Spirit اللقب بأداء ساحق لم يترك مجالاً للفريق البورمي لمجاراة إيقاع المباراة.

وعقب التتويج باللقب، قال كيميران “Sunset Lover” كوشكاروف من فريق Team Spirit: “يسعدنا أن نصل إلى هذا الإنجاز، الذي جاء بعد مجهود كبيرقام به الفريق”.

من جانبه، قال زاور “zaur egoist” ماغومادوف عند سؤاله عن طموحه المقبل في لعبة موبايل ليجندز: بانغ بانغ: “من الصعب جداً تحديد هدفنا المقبل، إلا أننا سنواصل العمل لتحقيق مزيد من الألقاب، مثل الفوز بسلسلة بطولات M-Series. وأود أن أشكر عائلتي، ولا سيما والدتي، لأنها تدعمني دائماً. وأشكر جميع المتابعين، أهلاً بكم في Team Spirit”.

وحصل لاعب Team Spirit، ماثايوس “Kid Bomba” تشاتزيلاكوس، على جائزة Sony Finals MVP تقديراً لأدائه المتميز طوال منافسات البطولة. وقال عقب تسلمه الجائزة: “لا أعتقد أنني قدمت أكثر مما قدمه زملائي، فالجميع بذل جهوداً استثنائية، لذلك أشعر بامتنان كبير لهذه الجائزة. ولا أعلم كيف تمكنت من الفوز بها بعدما سجلت إحصائية 0/7 أثناء لعبي بشخصية Phoveus، لكن شكراً لكم.”

وحصد Team Spirit مليون دولار أمريكي من إجمالي الجوائز المالية، إلىجانب 1,000 نقطة في بطولة الأندية. ومع ترقب مشاركة النادي في منافسات الشطرنج، واستمرار منافسات كاونتر سترايك 2، لا يزال مركز Team Spiritالنهائي في ترتيب بطولة الأندية مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

أما YangonGalacticos، فقد حصل على 500 ألف دولار أمريكي و750 نقطة في بطولة الأندية بعد حلوله في المركز الثاني.

وقبل المباراة النهائية، التقى فريقا ONIC مع Team Falcons PH في مواجهة تحديد المركز الثالث. ولم تستغرق السلسلة، التي أقيمت بنظام الأفضل من خمس مواجهات، وقتاً طويلاً، بعدما حسمها ONIC بسهولة بنتيجة 3-0. وأسهم الأداء الهجومي للاعب كايري “Kairi” إغناسيو رايوسديلسول في فرض أفضلية الفريق الإندونيسي طوال المواجهة، قبل أن يحسم ONIC المركزالثالث عقب الفوز في المواجهة الثالثة الحاسمة، وذلك في أقل من 50 دقيقة من زمن اللعب، ليحصد 250 ألف دولار أمريكي من إجمالي الجوائز المالية.