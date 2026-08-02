98.75 % نسبة سلامة التحويلات المرورية خلال 2025

كشفت الهيئة العامة للطرق أن نسبة التحويلات المرورية المطابقة لمتطلبات السلامة على شبكة الطرق في المملكة بلغت 98.75% خلال عام 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الجاهزية في مواقع الأعمال والصيانة.

وأوضحت الهيئة أن التحويلات المرورية تُنفذ وفق اشتراطات فنية ومعايير هندسية معتمدة تهدف إلى توفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق أثناء تنفيذ مشروعات الصيانة والتطوير، مع المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتقليل التأثيرات الناتجة عن الأعمال الميدانية.

وأضافت أن تطبيق متطلبات السلامة يشمل توفير وسائل التحذير والإرشاد واللوحات التنظيمية اللازمة، بما يضمن توجيه السائقين ومستخدمي الطرق بشكل واضح وآمن عند المرور بمناطق العمل، ويسهم في الحد من المخاطر المحتملة ورفع مستويات السلامة المرورية.

وأكدت الهيئة أن إدارة التحويلات المرورية تتم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة الحركة على شبكة الطرق ويحقق أعلى مستويات الجاهزية والسلامة في مواقع التنفيذ المختلفة.

وأشارت إلى أن تحقيق نسبة مطابقة بلغت 98.75% يعكس التزامها بتطبيق معايير السلامة والجودة في إدارة مناطق العمل، ضمن مساعيها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق وتحسين كفاءة شبكة الطرق في المملكة.