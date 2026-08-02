4.4 مليون عامل في قطاع المقاولات 14% منهم سعوديون

البلاد (الرياض)

قدرت الهيئة السعودية للمقاولين عدد العاملين في قطاع المقاولات بأكثر من 4.4 مليون عامل، مؤكدة أن القطاع يمثل أحد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في المملكة، بما يسهم في دعم سوق العمل وتنمية الكفاءات الوطنية.

أشارت الهيئة في سياق تقرير حديث ، إلى وجود أكثر من 20 ألف مشروع في عام 2025 تتجاوز قيمتها 3 تريليونات ريال، معتبرة أن ذلك الحجم من المشاريع يعكس مستوى الحراك التنموي الكبير في المملكة، ويعزز الشفافية في عرض الفرص الاستثمارية وتمكين المقاولين من التخطيط المبكر، والاستعداد للمشاركة في تنفيذ المشاريع بكفاءة. ووفقًا لتقرير الهيئة يبلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع نحو 581,843 عاملًا، يشكلون حوالي 14% من إجمالي القوى العاملة في القطاع، ويتوزع العاملون السعوديون في القطاع على النحو التالي: 328,402 يعملون في وظائف داعمة، و148,921 في وظائف فنية، و38,730 عاملًا، و31,657 مهندسًا، و34,133 في وظائف أخرى.

الهيئة أكدت أن العام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في جهودها لتنظيم وتمكين قطاع المقاولات من خلال تطوير معايير جودة متقدمة، ورفع كفاءة المقاولين، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية وشفافة، بما يدعم التنمية الاقتصادية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.